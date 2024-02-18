Три выставки русских художников и фотографов открылись в Минске. Можно увидеть работы о Донбассе и войлочные скульптуры

Новости Беларуси. В преддверии Дня защитника Отечества сразу три выставки русских художников и фотографов распахнули двери для гостей в духовно-просветительском центре «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из экспозиций носит название «Глаза непокоренного Донбасса». Здесь вниманию гостей представлены свыше 40 документальных фотоснимков, на которых изображены жители ДНР и ЛНР, и их быт в период с 2014 года по наши дни. Среди них и 10 портретов героев-десантников.

Вторая коллекция работ «Уголь Донбасса» также посвящена местным жителям, защитникам региона, а также медикам, волонтерам и не только. Название экспозиция получила неспроста: уникальность картин в том, что все они написаны углем.

Сергей Марченко, художник (Россия):

Больше 30-ти городов мы проехали уже по России. Были и в Нижнем Новгороде, и в Калининграде, и в Ростове-на-Дону – это очень знаковые для страны города. И доехать сюда, приглашение получить на замечательной площадке Елисаветинского монастыря для меня большая честь. Привлекает внимание и выставка российской художницы Ирины Андреевой «Теплый день». Мастер создает настоящие шедевры, используя технику валяния шерсти. От войлочных скульптур детей и их питомцев, сцен домашнего быта так и веет уютом. Каждая работа – результат кропотливого труда.

Ирина Андреева, художница (Россия):

Физически это очень тяжелый труд. Это как валенки валять, только в 100 раз сложнее. Тем более когда это огромное произведение, потому что все это делается руками, а валяется, сминается в горячей воде, все лепится в горячей воде. Очень долго, очень кропотливо. Месяцами делается одно произведение.