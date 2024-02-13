«Говорят, меньше стало кандидатов, докторов». Лукашенко задал ряд вопросов председателю ВАК
Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент вспомнил и про желтые конспекты, и про громоздкие настройки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда бережно относимся к наработанному годами опыту и мудрости. Дай Бог многим сил и здоровья как можно дольше делиться своими знаниями с молодежью, если эти знания есть, и они совершенствуются у наших мудрых и в возрасте преподавателей. Не желтые конспекты трясущимися руками держать на трибуне, а нормальные чтобы были преподаватели. И пусть работают до смерти, если они могут работать. Беспокоит другое. Хотелось бы видеть достойную смену. Завтра, после нас кто будет?
Проблема не только в научных кадрах, но и в написании работ. В эпоху искусственного интеллекта Интернет замещает мыслителей и созидателей. Глава государства ориентирует ВАК: никаких поблажек, ни борьбы за цифры. Научный олимп только лучших.
Александр Лукашенко:
Вы видите все, что происходит в этой плоскости. У нас вице-премьер день и ночь болеет образованием, вы, я уверен, об этом думаете. Отвлекайтесь от своих записей, скажите: что здесь опасно? Чтобы я понял. Говорят, что меньше стало кандидатов, докторов.
Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии:
Различного рода сговоры, попытки продвинуть какие-то решения, диссертации и тому подобное. Что касается Республики Беларусь, у нас ни в вузовской, ни в академической среде таких тенденций и преобладаний нет.
– Вы только что назвали 26 или сколько через советы вуза прошли, утвердили, все, ректор подписал, направили к вам – вы отказали. Почему до сих пор не рассмотрели эти 26 случаев, чтобы научить ректоров и советы вузов работать как следует? Прежде всего вы этого прощать не должны! Давайте об этом договоримся. Не надо входить в положение, что ректор, совет ошиблись, пропустили кандидатскую, докторскую диссертацию, вышла к вам – вы зарубили ее. Я абсолютно убежден, что вы сделали это правильно, потому что неправильно – это куча жалоб.
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