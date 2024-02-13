«Говорят, меньше стало кандидатов, докторов». Лукашенко задал ряд вопросов председателю ВАК

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент вспомнил и про желтые конспекты, и про громоздкие настройки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда бережно относимся к наработанному годами опыту и мудрости. Дай Бог многим сил и здоровья как можно дольше делиться своими знаниями с молодежью, если эти знания есть, и они совершенствуются у наших мудрых и в возрасте преподавателей. Не желтые конспекты трясущимися руками держать на трибуне, а нормальные чтобы были преподаватели. И пусть работают до смерти, если они могут работать. Беспокоит другое. Хотелось бы видеть достойную смену. Завтра, после нас кто будет?