Прямой эфир

«Говорят, меньше стало кандидатов, докторов». Лукашенко задал ряд вопросов председателю ВАК

13 февраля 2024 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Встряхнуть вузы и принять ряд необходимых решений в образовании к 1 сентября. Такую задачу сегодня, 13 февраля, поставил Александр Лукашенко во время совещания с представителями Республиканского совета ректоров. На разговор во Дворец Независимости пригласили порядка полусотни руководителей университетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент вспомнил и про желтые конспекты, и про громоздкие настройки.

«Говорят, меньше стало кандидатов, докторов». Лукашенко задал ряд вопросов председателю ВАК-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда бережно относимся к наработанному годами опыту и мудрости. Дай Бог многим сил и здоровья как можно дольше делиться своими знаниями с молодежью, если эти знания есть, и они совершенствуются у наших мудрых и в возрасте преподавателей. Не желтые конспекты трясущимися руками держать на трибуне, а нормальные чтобы были преподаватели. И пусть работают до смерти, если они могут работать. Беспокоит другое. Хотелось бы видеть достойную смену. Завтра, после нас кто будет?

«Говорят, меньше стало кандидатов, докторов». Лукашенко задал ряд вопросов председателю ВАК-4

Проблема не только в научных кадрах, но и в написании работ. В эпоху искусственного интеллекта Интернет замещает мыслителей и созидателей. Глава государства ориентирует ВАК: никаких поблажек, ни борьбы за цифры. Научный олимп только лучших.

Александр Лукашенко:
Вы видите все, что происходит в этой плоскости. У нас вице-премьер день и ночь болеет образованием, вы, я уверен, об этом думаете. Отвлекайтесь от своих записей, скажите: что здесь опасно? Чтобы я понял. Говорят, что меньше стало кандидатов, докторов.

«Говорят, меньше стало кандидатов, докторов». Лукашенко задал ряд вопросов председателю ВАК-7

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии:
Различного рода сговоры, попытки продвинуть какие-то решения, диссертации и тому подобное. Что касается Республики Беларусь, у нас ни в вузовской, ни в академической среде таких тенденций и преобладаний нет.
– Вы только что назвали 26 или сколько через советы вуза прошли, утвердили, все, ректор подписал, направили к вам – вы отказали. Почему до сих пор не рассмотрели эти 26 случаев, чтобы научить ректоров и советы вузов работать как следует? Прежде всего вы этого прощать не должны! Давайте об этом договоримся. Не надо входить в положение, что ректор, совет ошиблись, пропустили кандидатскую, докторскую диссертацию, вышла к вам – вы зарубили ее. Я абсолютно убежден, что вы сделали это правильно, потому что неправильно – это куча жалоб.

Читайте также:

Лукашенко: «В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции»

Лукашенко: если преподаватели хотят зарплату, как на Западе, ну так надо работать, как на Западе

Лукашенко – руководителям вузов: если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей режима, что мне думать о вас?

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Александр Гучок

Другие новости рубрики

Все новости
В 12 лет ушёл в партизаны. Вспоминаем подвиг Марата Казея – побывали на родине героя
13 февраля 2024 19:39

В 12 лет ушёл в партизаны. Вспоминаем подвиг Марата Казея – побывали на родине героя

Лукашенко: искусственный интеллект – в это поле переходит борьба. Там и политика, и финансы, и выборы
13 февраля 2024 19:38

Лукашенко: искусственный интеллект – в это поле переходит борьба. Там и политика, и финансы, и выборы

Первый признак развития рака гортани. Когда необходимо обратиться к врачу?
13 февраля 2024 19:30

Первый признак развития рака гортани. Когда необходимо обратиться к врачу?