МВД готовится к провокациям на выборах! Повторится ли 2020 год?

Новости Беларуси. Беларусь готовится к единому дню голосования. В этом году на выборах будет около 178 тысяч впервые голосующих. Об этом на неделе заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, подчеркнув, что участие в избирательной кампании для молодежи станет полезным опытом. Кстати, воспользоваться своим законным правом можно уже во время досрочного голосования. Оно пройдет в Беларуси с 20 по 24 февраля. А чтобы обеспечить возможность проголосовать спокойно и без давления, на неделе наша милиция привела в готовность силы и средства. Правоохранители учитывают опыт 2020 года и отрабатывают различные сценарии развития ситуации во время выборов. Подробнее расскажет Глеб Прокофьев.

Это один из эпизодов тактико-специального занятия МВД. По сценарию избиратель, придя на участок для голосования, фотографирует бюллетень – это нарушение закона. На замечания председателя избирательной комиссии не реагирует. Нарушителя пришлось задержать сотрудникам милиции. Минский гарнизон отрабатывает вводные, которые могут произойти в реальной жизни.

А эта толпа людей у здания избирательного участка искусственно создала очередь. Дальше больше – гневные крики и даже поджог человека. Но группа захвата уже здесь. Дебоширы задержаны, а пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Среди других сценариев – провокации на участке для голосования, обнаружение бесхозной сумки, неопознанный летательный аппарат в небе над зданием, где расположен избирательный участок. Правоохранители отработали всевозможные ситуации. Конечно, учли опыт 2020-го и других стран. Кубраков о ЕДГ: мы полностью готовы! Обеспечим безопасность наших граждан. Охранять общественный правопорядок в дни голосования будут не только правоохранители, но и бойцы Молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ. Они смогут оказать и первую медпомощь.

Эффективным подспорьем в обеспечении правопорядка станет и привлечение ветеранов милиции. Виктор Пекарский – милиционер с многолетним стажем. Надел погоны по примеру своих родителей – матери-разведчицы и отца-диверсанта. Во время Великой Отечественной они выполняли спецзадания в тылу противника в составе диверсионных групп. А Виктор Константинович начинал работу с должности инспектора отдела вневедомственной охраны. Дослужился до начальника уголовного розыска Минска. Это был период криминальных 90-х. Непростое время для нашей страны.

Виктор Пекарский, председатель ветеранской организации ОВД и ВВ Первомайского района Минска:

Очень сложная была служба. Помните, это парламентская республика, сложная обстановка была. У Виктора Пекарского большой опыт и в электоральный период – уже около 20 лет. В этот раз он будет работать в составе участковой комиссии. Его милицейское прошлое поможет следить за порядком в местах голосования. Виктор Пекарский:

Наши ветераны уже не один год когда работали, участвовали в избирательных кампаниях, во всех практически. Ну вы представляете, 30-40 лет прошло, они все участвовали. И сейчас их опыт необходим и очень важен. Кто лучше знает своих жителей, чем в прошлом сотрудник милиции, который 10-15 лет проработал на этой территории. Уже со следующей недели личный состав милиции переведут на усиленный вариант несения службы. Больше 10 тысяч человек возьмут под охрану избирательные участки. Сейчас там уже наведен порядок. В числе ревизоров и работники МЧС. Они проверили готовность мест для голосования к выборам. В центре внимания – исправность систем пожарной сигнализации и огнетушителей. Также проверили содержание путей эвакуации. Отработаны и действия представителей участковых комиссий в случае возникновения внештатных ситуаций.

Максим Яковлев, начальник Центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:

25-го числа на всех участках района будет обеспечено дежурство работников МЧС для оперативного реагирования в случае возникновения каких-либо внештатных ситуаций. Кубраков: делаем все, чтобы не было воздействия на председателей и членов избирательных комиссий и их семьи. Подробности. Сегодня предусмотрены все необходимые меры безопасности. С учетом опыта 2020 года принято решение о создании мобильных групп быстрого реагирования.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Беларуси:

Это группы быстрого реагирования из числа сотрудников органов внутренних дел, также из числа спецподразделений в полной экипировке, вооруженных автоматическим оружием. Мобильные группы будут работать в Минске, в областных центрах, а также во всех районных центрах. Основная задача – это оказание помощи и содействие сотрудникам, которые несут службу на избирательных участках, и реагирование на возможного рода происшествия, правонарушения и преступления.

В целом по стране оперативная обстановка остается стабильной и контролируемой. Правоохранители ежедневно оценивают информацию из оперативных сводок, а также Telegram-каналов и других источников, которая может негативно повлиять на проведение электоральной кампании. Фиксируется отдельные нарушения закона. Так, на прошлой неделе пьяный минчанин повредил агитационный стенд. Ночью 36-летний мужчина шел вблизи магазина по улице Притыцкого. Без всякой на то причины он подошел к информационному стенду с листовками и ударил по нему кулаком. После чего скрылся. Сотрудники милиции нашли и задержали подозреваемого.