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Лукашенко: большую часть нашего меха продаёте как сырьё, а шубы шить хорошие вы умеете!

16 февраля 2024 20:10
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Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Материал нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Лукашенко: большую часть нашего меха продаёте как сырьё, а шубы шить хорошие вы умеете!-1

Подумать и на секундочку хотя бы поставить себя на место потребителя предлагает Президент! Разве хотелось бы покупать просроченный, непрезентабельный и откровенно устаревший товар в обшарпанном магазине? Нет конечно, не хотелось бы! Так почему с таким должны сталкиваться другие? Жестковато, но верно: на примере бывшего руководителя Белкоопсоюза.

Лукашенко: большую часть нашего меха продаёте как сырьё, а шубы шить хорошие вы умеете!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Извини, что тебя назвал [Валерий Николаевич Иванов, бывший председатель Белкоопсоюза – прим. ред]. Лучше примера не придумаешь. Он же начальником был у вас, а сегодня у него появилась куча проблем, которые он мог решить будучи управляющим делами Президента, председателем Белкоопсоюза – не решил. А их надо было решить! И вот сегодня он обычный человек. Спросите у него – он вам расскажет, что такое вчера быть начальником, а сегодня обычным человеком. И он локоть кусает: то не сделал, это не сделал, а мог сделать и для себя, и для людей. Поговорите с ним, пусть он выступит и вам расскажет. Неужели вы меня не слышите и не понимаете? Мы завтра будем обычными людьми. И молодые, которые здесь сидят, молодость – это такая штука, которая очень быстро проходит, поэтому вы из этого должны исходить и к людям по-человечески относиться.

Ладно бы был только негатив. Есть и вполне позитивные кейсы, говоря современным языком, пример со свислочской плетенкой, теперь уже ставшей легендарной «Батьковой булкой» и давшей название фестивалю, на который едут и везут деньги в регион. Есть и те, кто работает с прибылью. Далеко не первый год. Это значит смогли нащупать свой путь. Так почему одни могут, а другие нет?

Лукашенко: большую часть нашего меха продаёте как сырьё, а шубы шить хорошие вы умеете!-7

Александр Лукашенко:
При этом гродненцы одними из первых завершили структурную перестройку и работают как единое юридическое лицо, активно внедряют автоматизацию и принципы сетевой торговли. Я не знаю, ваша реорганизация подходит всем, не всем – я тут не выдаю рекомендации, это ваше дело, как вы будете структурироваться. И примеры рентабельной работы местных райпо есть во всех областях.

Лукашенко: большую часть нашего меха продаёте как сырьё, а шубы шить хорошие вы умеете!-10

Отсюда вытекает тема обращения с сырьем. В частности, пушно-меховым. В 2021-м звучала бравада о том, что с учетом сокращения популяций, эпидемий у коллег по рынку наступает хорошее время занять их место предприятиям кооперации, но дальше Дворца Республики эта идея не вышла. Все пошли по проторенной дорожке и пути наименьшего сопротивления.

Лукашенко: большую часть нашего меха продаёте как сырьё, а шубы шить хорошие вы умеете!-13

Александр Лукашенко:
Чтобы развиваться, вы должны честно ответить себе на вопросы: каково качество нашего меха и что мы делаем со шкурками? По вашим отчетам вижу, что большую часть их продаем просто как сырье, а шубы шить хорошие вы умеете. Вы умеете! Но часто для себя.

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# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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