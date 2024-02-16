Лукашенко: большую часть нашего меха продаёте как сырьё, а шубы шить хорошие вы умеете!

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подумать и на секундочку хотя бы поставить себя на место потребителя предлагает Президент! Разве хотелось бы покупать просроченный, непрезентабельный и откровенно устаревший товар в обшарпанном магазине? Нет конечно, не хотелось бы! Так почему с таким должны сталкиваться другие? Жестковато, но верно: на примере бывшего руководителя Белкоопсоюза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Извини, что тебя назвал [Валерий Николаевич Иванов, бывший председатель Белкоопсоюза – прим. ред]. Лучше примера не придумаешь. Он же начальником был у вас, а сегодня у него появилась куча проблем, которые он мог решить будучи управляющим делами Президента, председателем Белкоопсоюза – не решил. А их надо было решить! И вот сегодня он обычный человек. Спросите у него – он вам расскажет, что такое вчера быть начальником, а сегодня обычным человеком. И он локоть кусает: то не сделал, это не сделал, а мог сделать и для себя, и для людей. Поговорите с ним, пусть он выступит и вам расскажет. Неужели вы меня не слышите и не понимаете? Мы завтра будем обычными людьми. И молодые, которые здесь сидят, молодость – это такая штука, которая очень быстро проходит, поэтому вы из этого должны исходить и к людям по-человечески относиться.

Ладно бы был только негатив. Есть и вполне позитивные кейсы, говоря современным языком, пример со свислочской плетенкой, теперь уже ставшей легендарной «Батьковой булкой» и давшей название фестивалю, на который едут и везут деньги в регион. Есть и те, кто работает с прибылью. Далеко не первый год. Это значит смогли нащупать свой путь. Так почему одни могут, а другие нет?