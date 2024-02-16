Лукашенко – Белкоопсоюзу: сегодня важно впереди идти. Если будешь отставать, в хвосте тебя затопчут
Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: Молодёжь надо приучать к труду, ибо потеряем ее вообще.
Все озвученные сегодня проблемы носят решаемый характер. Президент дает поручения и требует сделать заглавным словом для последующей работы конкретику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужен документ прямого действия. Если это деньги – вот туда вот такие деньги. Если это строительство каких-то объектов, туда эти деньги. Если это автомобили, сколько штук, чтобы мы министру промышленности могли сказать, что надо столько автомобилей. Кто будет делать? МАЗ, может, БелАЗ? Не знаю, кому ты [Александр Рогожник, министр промышленности Республики Беларусь – прим. ред.] поручишь там. Должна быть конкретная дорожная карта без болтовни. С учетом сегодняшнего обсуждения это надо сделать. В противном случае потеряем людей.
Александр Лукашенко напоминает: мы вошли в Год качества, мы вошли в непростой электоральный период и в период смены поколений в стране, если кто-то этого еще не понимает. Как бы ни хотелось просто жить сегодняшним днем, время требует позаботиться об общем завтра.
Александр Лукашенко:
Я не говорю, что все – катастрофа. Нет. Но то, что есть, – это не для нас. Это не наше. Надо, чтобы было лучше, если мы хотим развиваться и идти впереди других, а это очень важно сегодня – впереди идти. Если будешь отставать, в хвосте тебя затопчут. Поэтому и я требую от подчиненных, и мы вас жмем-жмем. Не будем жать – потеряем страну. Третий раз говорю вам сегодня.
И этот посыл главы государства в завершении встречи ключевой. Президент требует, потому что знает потенциал, потому что вложил немало, потому что в праве требовать отдачу как глава государства, как человек, представляющий интересы народа. В равной степени и преуспевающего, состоятельного жителя столицы, и отдавшей лучшие годы работе на земле старушки, каждого, кто хочет жить хорошо и вносить свою лепту по труду и возможности. Каждого, кто достоин качественного, комфортного уровня жизни и должен его ощущать.
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