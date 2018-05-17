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Они сделали хобби своей работой. Реальные истории

17 мая 2018 17:40
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Новости Беларуси. Специальный репортаж СТВ о людях, сумевших зарабатывать на любимом деле.

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# Работа в Беларуси # общество # Екатерина Жукова # Виктория Ермакович # Дмитрий Матусевич # Анна Сафроненко

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