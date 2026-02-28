Конфликт в Иране чреват экономическим кризисом мирового масштаба

К главной новости дня, которая без преувеличения взорвала информационные ленты. И за которой следят во всех уголках планеты. Сегодня ситуация на Ближнем Востоке – тема номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего тревожных новостей приходит именно из Ирана. Там в результате израильского удара по школе для девочек количество погибших возросло до 160 детей. Десятки детей погибли после израильского удара по школе для девочек в Иране.

Десятки учениц до сих пор остаются под завалами полностью разрушенного здания. Спасатели разбирают руины вручную. Число жертв среди мирных жителей растет по всему региону, ряд стран Ближнего Востока закрыли воздушное пространство. Тем временем израильские СМИ распространили информацию о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также министра обороны и главы КСИР в результате ракетного удара по бункеру. Однако эти данные опроверг иранский МИД. К тому же Хаменеи в ближайшее время должен сделать заявление по поводу эскалации.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

Верховный лидер исламской республики жив после ударов США и Израиля. Иран, возможно, потерял несколько командиров в результате ударов. Если агрессия против Ирана не встретит реакции мирового сообщества, это станет началом конца всех международных институтов. Совет Безопасности должен немедленно собраться и принять меры для прекращения нападений на Иран.

Тем временем движение танкеров вокруг Ормузского пролива полностью остановлено, как сообщает иранское агентство. Это чревато экономическим кризисом не только для Ближнего Востока, но и всего мира. Иран продолжает широкомасштабную ответную операцию на утренние удары США и Израиля. Корпус стражей исламской революции объявил о начале новой волны ракетных атак по американским базам на Ближнем Востоке.

Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований, специалист по Ирану и странам Среднего Востока:

Трампу устроили очень серьезную ловушку. Если Трамп не сможет достичь своей цели по, скажем так, свержению системы исламской республики, а другого выхода у него не остается – слишком сильно завышены ставки, то тогда влиятельные американские политики и транснациональные корпорации, которые финансируют его, и, самое главное, его избиратели, на которых он рассчитывает более или менее, будут задавать ему очень серьезные и неудобные вопросы, из которых он уже точно выкрутиться не сможет. Если и дальше эти удары продолжатся с такой же интенсивностью, если в конце концов убьют верховного лидера страны Али Хаменеи, президента Масуда Пезешкиана, а уже Израиль об этом заявил, что цель такую они ставят перед собой, через свои медиа они об этом заявили фактически, то тогда это полномасштабная война с самыми вытекающими страшными последствиями, которые только можно себе представить.

Ранее Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной кампании под названием «Эпическая ярость» против исламской республики. В Израиле же ее именуют как «Рычащий лев». За сутки до ударов в Женеве завершились американо-иранские переговоры. Иран был готов вывезти обогащенный уран. США требовали демонтажа всей ядерной инфраструктуры и ограничения ракетной программы. Иран отказался. С января Соединенные Штаты стянули в регион две авианосные группы и полторы сотни боевых самолетов. Дата нападения была согласована еще за две недели до ударов. Это подтверждает, что атака не стала спонтанной реакцией на провал переговоров, а была тщательно спланирована.