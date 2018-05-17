В Дзержинском районе отказались от химудобрений в пользу экокормов для животных

Новости Беларуси. С приставкой ЭКО. Органическое земледелие развивают в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С приставкой ЭКО. Органическое земледелие развивают в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одно из фермерских хозяйств по разведению коз уже получило международный сертификат качества на землю. Для этого несколько лет назад здесь отказались от применения химических удобрений. Теперь корм для животных выращивается экологически чистый, что сказывается на качестве продукции.
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