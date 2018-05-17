«Городские первым делом Интернет себе проводят»: как гомельские бизнесмены перебрались жить в деревню

Новости Беларуси. О том, как ведут хозяйство и работают сыровары в белорусской деревне, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Активнее всего бизнес идет в Минске и Минской области, что, в общем-то, неудивительно. Однако, есть тенденция к росту деловой активности и в глубинке. Мировой тренд на так называемое переселение всё чаще встречается в Беларуси. Олег и Наталья Анненковы три года назад оставили бизнес в Гомеле, суетную жизнь и переехали в деревню Прокисель, между Речицей и Лоевом.





Олег Анненков, житель деревни Прокисель, животновод:

По 30 лет трудового стажа. И всё это в офисе. И гонка: ты бежишь на работу, потом – с работы. Зарабатываешь деньги на машину, чтобы на ней ездить на работу. И вот этот бег в колесе бесконечный… Просто в какой-то момент надоело, до жути надоело. Городские, когда уезжают, первым делом Интернет себе проводят высокоскоростной. Именно Всемирная паутина и стала главным источником вдохновения, и информации для развития своего, пусть и небольшого, хозяйства. Здесь и куры, и индюк, и баран, и козы.

Всё это – личное подсобное хозяйство. Такая форма позволяет торговать со своего подворья всем, что производят, без обложения налогами. Олег Анненков:

Вот у нас есть сейчас 25 кур. Мы посмотрели – нам больше не нужно. У нас есть яйца себе, родне, детям помогаем, и на продажу немножко есть. Больше стадо развивать не будем. Всё, что они дают, уже уйдёт в потребление.