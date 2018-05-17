Кто стал лучшим? В Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО– 2018»

Новости Беларуси. Сайт медицинского ведомства стал лучшим среди других подобных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 мая в Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО». Лауреатов определяли в 10 номинациях. К примеру, «Информационный ресурс», «Спорт», «Здоровье и медицина».

Среди победителей также: сайт газеты «СБ. Беларусь сегодня», портал волейбольного клуба «Минск», Национальной библиотеки и другие.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В интернете из года в год система здравоохранения активно представлена и набирает обороты. Мы активно занимаемся внедрением электронного рецепта. Активно набирают обороты телеконсультации между учреждениями районного, областного и республиканского уровня.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Каждый раз жюри решает все более сложную проблему. Во-первых, все больше заявок. Во-вторых, растет качество продуктов, сайтов, которые представляются на конкурсе. Каждый раз это горячие споры о том, кто действительно стал лучшим.