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Кто стал лучшим? В Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО– 2018»

17 мая 2018 17:18
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Новости Беларуси. Сайт медицинского ведомства стал лучшим среди других подобных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто стал лучшим? В Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО– 2018»-1

17 мая в Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО». Лауреатов определяли в 10 номинациях. К примеру, «Информационный ресурс», «Спорт», «Здоровье и медицина».

Кто стал лучшим? В Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО– 2018»-4

Среди победителей также: сайт газеты «СБ. Беларусь сегодня», портал волейбольного клуба «Минск», Национальной библиотеки и другие.

Кто стал лучшим? В Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО– 2018»-7

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
В интернете из года в год система здравоохранения активно представлена и набирает обороты. Мы активно занимаемся внедрением электронного рецепта. Активно набирают обороты телеконсультации между учреждениями районного, областного и республиканского уровня.

Кто стал лучшим? В Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО– 2018»-10

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Каждый раз жюри решает все более сложную проблему. Во-первых, все больше заявок. Во-вторых, растет качество продуктов, сайтов, которые представляются на конкурсе. Каждый раз это горячие споры о том, кто действительно стал лучшим.

Кто стал лучшим? В Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО– 2018»-13

Конкурсу «ТИБО» уже более полутора десятков лет. За это время лауреатами интернет-премии стали более 7 тысяч белорусских ресурсов.

Кто стал лучшим? В Минске подвели итоги ежегодной интернет-премии «ТИБО– 2018»-16

# Информационные технологии # общество # Дмитрий Шедко # Вячеслав Шило # Фотофакт

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