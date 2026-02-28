Абитуриенты знакомятся с университетами – несколько крупных вузов страны провели день открытых дверей

Узнать о самом важном, почувствовать студенческую атмосферу и сделать первый шаг к мечте. Сегодня, 28 февраля, свои двери для будущих абитуриентов распахнули сразу несколько крупных вузов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старшеклассникам из разных регионов страны рассказали о необходимых документах для поступления в вуз. А также проходных баллах и будущем месте работы. Все подробности – в материале наших корреспондентов.

Первое знакомство с университетом для будущего студента всегда волнительно. А для Софии Коляды этот день стал особенным вдвойне. Девушка впервые переступила порог вуза, который с гордостью носит имя ее двоюродного прадедушки. Но не только семейная история привела ее в БГПУ имени Максима Танка. С детства София мечтает помогать людям справляться с душевными переживаниями, поэтому решила стать психологом.

София Коляда, учащаяся Средней школы №154 Минска:

Мне тут рассказали про факультет, на который я хочу поступать, и я поняла, что поступить сюда очень трудно, но я буду как-то усердно готовиться, меня это совсем не пугает. Я буду брать дополнительные занятия в школе, чтобы поступить сюда. Я думаю, что в 2027 году я буду студенткой этого университета.

В главной кузнице педагогических кадров страны 11 факультетов. Здесь готовят не просто учителей, а психологов, логопедов, педагогов-хореографов. За некоторыми выпускниками БГПУ работодатели готовы выстраиваться в очередь. Особенно востребованы учителя математики и физики. В 2026 году педагогический университет готов предложить абитуриентам почти 1 300 бюджетных мест. Из них почти 60 % по целевому направлению.

Александр Францкевич, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Абитуриенты могут заключить договоры с учреждением образования на такое обучение. Для этого необходимо, например, есть абитуриент из города Мядель, он очень хочет работать в городе Солигорск. Для этого ему нужно обратиться в учреждение образования города Солигорск, заключить договор, поступить в БГПУ, отучиться и получить гарантированное место распределения в городе Солигорск.