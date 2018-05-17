«Когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного»
Новости Беларуси. О том, как женщина стала домашним кондитером, рассказали в программе «Специальный репортаж».
В одной из столичных многоэтажек Виктория Ермакович готовит очередной кулинарный шедевр.
Рождение ребёнка подтолкнуло её к переменам в жизни.
Виктория Ермакович, домашний кондитер:
Я, в первую очередь, как раз-таки искала такую работу, чтобы она мне, во-первых, нравилась, чтобы я от неё удовольствие получала. И, в то же время, чтобы я могла сама контролировать свой рабочий день.
Каждый день практически я пекла что-то новое.
И получала от этого большое удовольствие.
Продавать торты Виктория начала лишь год назад, на отсутствие клиентов не жалуется, потихоньку нарабатывает опыт.
В мечтах – собственная кондитерская.
Обязательно – с белорусским акцентом, ведь в своей выпечке девушка использует только белорусские продукты, исключение – шоколад. Цену формирует из честного расчёта затрат временных и финансовых – на продукты.
Виктория Ермакович:
Кондитеры домашние не будут использовать растительные какие-то добавки, непонятные, в торт. Из хороших ингредиентов. Тем более, когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного.
Это – небо и земля.
Домашняя карамель, которую я готовлю, ореховое пралине и сливочно-творожный крем на сливках.
Свой первый заказ девушка ждала около недели.
А прежде, чем решиться продавать свои изделия, Виктория основательно изучала санитарные и законодательные нормы. Пришлось отдать любимого шпица маме, купить отдельную посуду и, разумеется, дезинфицирующие средства. Тем временем, в силу вступил указ, который значительно упростил жизнь тем, кто умеет и хочет занимать себя.
Виктория Ермакович:
Раз в месяц платишь 20 рублей, и живи спокойно. В указе есть небольшие несостыковки.
Потому что ты можешь печь дома, но дома не можешь продавать.
Можешь продавать на каких-то местах, предусмотренных законодательством, но какие это места – тоже непонятно.
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