«Когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного»

Новости Беларуси. О том, как женщина стала домашним кондитером, рассказали в программе «Специальный репортаж». В одной из столичных многоэтажек Виктория Ермакович готовит очередной кулинарный шедевр. Рождение ребёнка подтолкнуло её к переменам в жизни.

Виктория Ермакович, домашний кондитер:

Я, в первую очередь, как раз-таки искала такую работу, чтобы она мне, во-первых, нравилась, чтобы я от неё удовольствие получала. И, в то же время, чтобы я могла сама контролировать свой рабочий день. Каждый день практически я пекла что-то новое. И получала от этого большое удовольствие.





Продавать торты Виктория начала лишь год назад, на отсутствие клиентов не жалуется, потихоньку нарабатывает опыт.

В мечтах – собственная кондитерская. Обязательно – с белорусским акцентом, ведь в своей выпечке девушка использует только белорусские продукты, исключение – шоколад. Цену формирует из честного расчёта затрат временных и финансовых – на продукты.

Виктория Ермакович:

Кондитеры домашние не будут использовать растительные какие-то добавки, непонятные, в торт. Из хороших ингредиентов. Тем более, когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного. Это – небо и земля. Домашняя карамель, которую я готовлю, ореховое пралине и сливочно-творожный крем на сливках.

Свой первый заказ девушка ждала около недели. А прежде, чем решиться продавать свои изделия, Виктория основательно изучала санитарные и законодательные нормы. Пришлось отдать любимого шпица маме, купить отдельную посуду и, разумеется, дезинфицирующие средства. Тем временем, в силу вступил указ, который значительно упростил жизнь тем, кто умеет и хочет занимать себя.