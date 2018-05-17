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«Когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного»

17 мая 2018 17:40
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Новости Беларуси. О том, как женщина стала домашним кондитером, рассказали в программе «Специальный репортаж».

В одной из столичных многоэтажек Виктория Ермакович готовит очередной кулинарный шедевр.

Рождение ребёнка подтолкнуло её к переменам в жизни.

«Когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного»-1

Виктория Ермакович, домашний кондитер:
Я, в первую очередь, как раз-таки искала такую работу, чтобы она мне, во-первых, нравилась, чтобы я от неё удовольствие получала. И, в то же время, чтобы я могла сама контролировать свой рабочий день.

Каждый день практически я пекла что-то новое.

И получала от этого большое удовольствие.

«Когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного»-4



Продавать торты Виктория начала лишь год назад, на отсутствие клиентов не жалуется, потихоньку нарабатывает опыт.

В мечтах – собственная кондитерская.

Обязательно – с белорусским акцентом, ведь в своей выпечке девушка использует только белорусские продукты, исключение – шоколад. Цену формирует из честного расчёта затрат временных и финансовых – на продукты.

«Когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного»-7

Виктория Ермакович:
Кондитеры домашние не будут использовать растительные какие-то добавки, непонятные, в торт. Из хороших ингредиентов. Тем более, когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного.

Это – небо и земля.

Домашняя карамель, которую я готовлю, ореховое пралине и сливочно-творожный крем на сливках.

«Когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного»-10

Свой первый заказ девушка ждала около недели.

А прежде, чем решиться продавать свои изделия, Виктория основательно изучала санитарные и законодательные нормы. Пришлось отдать любимого шпица маме, купить отдельную посуду и, разумеется, дезинфицирующие средства. Тем временем, в силу вступил указ, который значительно упростил жизнь тем, кто умеет и хочет занимать себя.

«Когда пробуешь торт домашнего кондитера, понимаешь, насколько он отличается от магазинного»-13

Виктория Ермакович:
Раз в месяц платишь 20 рублей, и живи спокойно. В указе есть небольшие несостыковки.

Потому что ты можешь печь дома, но дома не можешь продавать.

Можешь продавать на каких-то местах, предусмотренных законодательством, но какие это места – тоже непонятно.

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# Работа в Беларуси # общество # Виктория Ермакович

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