Жлобинский «Металлург» обыграл «Гомель» в поединке хоккейного чемпионата Беларуси

Насыщенным выдался игровой день в белорусской хоккейной экстралиге. 28 февраля состоялось три противостояния, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В одном из них гродненский «Неман» на домашнем льду разгромил оршанский «Локомотив» и гарантировал себе участие в плей-ин. Первый период остался безголевым. Во втором хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы, а закрепили успех в заключительной трети, еще четыре раза поразив ворота своих оппонентов. Те в свою очередь не смогли ответить ни разу. Уверенные 6:0. За тур до завершения регулярного сезона «Неман» стал недосягаемым для новополоцкого «Химика», который отстает на два очка.

«Металлург» не оставил шансов «Гомелю» в полесском дерби. «Сталевары» нанесли три точных броска, в то время как их голкипер Сергей Большаков оформил шатаут, отразив 30 выстрелов соперника. Виктория – 3:0. Жлобинский клуб мог сегодня гарантировать себе участие в Кубке Президента. Но только в том случае, если бы «Динамо-Молодечно» проиграло «Витебску» в основное время. Однако команда Игоря Руфа, уступая по ходу встречи 0:2 за две секунды до финальной сирены вырвала победу (3:2) и сохранила интригу.