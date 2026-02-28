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Жлобинский «Металлург» обыграл «Гомель» в поединке хоккейного чемпионата Беларуси

28 февраля 2026 19:50
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Насыщенным выдался игровой день в белорусской хоккейной экстралиге. 28 февраля состоялось три противостояния, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В одном из них гродненский «Неман» на домашнем льду разгромил оршанский «Локомотив» и гарантировал себе участие в плей-ин. Первый период остался безголевым. Во втором хозяева обеспечили себе преимущество в две шайбы, а закрепили успех в заключительной трети, еще четыре раза поразив ворота своих оппонентов. Те в свою очередь не смогли ответить ни разу. Уверенные 6:0. За тур до завершения регулярного сезона «Неман» стал недосягаемым для новополоцкого «Химика», который отстает на два очка. 

«Металлург» не оставил шансов «Гомелю» в полесском дерби. «Сталевары» нанесли три точных броска, в то время как их голкипер Сергей Большаков оформил шатаут, отразив 30 выстрелов соперника. Виктория – 3:0. Жлобинский клуб мог сегодня гарантировать себе участие в Кубке Президента. Но только в том случае, если бы «Динамо-Молодечно» проиграло «Витебску» в основное время. Однако команда Игоря Руфа, уступая по ходу встречи 0:2 за две секунды до финальной сирены вырвала победу (3:2) и сохранила интригу.

Жлобинский «Металлург» обыграл «Гомель» в поединке хоккейного чемпионата Беларуси-1

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:
Благодаря нашим болельщикам, которые пришли нас сегодня поддержать, много было сегодня, хорошую дали энергию нам. Что касается игры, я считаю, что сегодня все линии отработали на 100 %. Вратарская оборона, атака. Ребята выполнили те задачи, которые мы перед ними поставили перед игрой. Заслуженно победили, и нужно нам готовиться дальше. 

Таким образом, все решится в последнем туре. На попадание в шестерку лучших претендуют: «Лида», «Динамо-Молодечно» и «Металлург».

# Хоккей Беларуси

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