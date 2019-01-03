Первый матч Рождественского турнира. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. По традиции в первые дни января Минск собирает любителей хоккея из разных стран на XV Рождественский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые клюшки уже скрещены. В эти минуты на льду «Чижовка-Арены» определяются сильнейшие в хоккейных битвах между командами Словакии и Швейцарии, а также сборной Балкан и Объединенных Арабских Эмиратов. Наш коллега Ярослав Писаренко передает с «Чижовка-Арены».

Ярослав Писаренко, СТВ:

Рождественский турнир любителей хоккея на призы Президента Республики Беларусь уже стартовал. Этот турнир во многом памятный, он пятнадцатый.

Что можно отметь? Во-первых, расширение списка участников. На этот турнир приехало 12 команд (для сравнения, в прошлом году их было восемь). Конечно же, есть дебютанты, есть, на кого посмотреть – это команда Балтики и сборная IIHF (Международной федерации хоккея). К слову, вторая команда покажет себя уже вечером 3 января в 17:00 против команды Беларуси. Я уверен, будет, на что посмотреть, будет много шайб.