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Первый матч Рождественского турнира. Репортаж СТВ

03 января 2019 11:13
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Новости Беларуси. По традиции в первые дни января Минск собирает любителей хоккея из разных стран на XV Рождественский турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый матч Рождественского турнира. Репортаж СТВ-1

Первые клюшки уже скрещены. В эти минуты на льду «Чижовка-Арены» определяются сильнейшие в хоккейных битвах между командами Словакии и Швейцарии, а также сборной Балкан и Объединенных Арабских Эмиратов. Наш коллега Ярослав Писаренко передает с «Чижовка-Арены».

Первый матч Рождественского турнира. Репортаж СТВ-4

Ярослав Писаренко, СТВ:
Рождественский турнир любителей хоккея на призы Президента Республики Беларусь уже стартовал. Этот турнир во многом памятный, он пятнадцатый.

Что можно отметь? Во-первых, расширение списка участников. На этот турнир приехало 12 команд (для сравнения, в прошлом году их было восемь). Конечно же, есть дебютанты, есть, на кого посмотреть – это команда Балтики и сборная IIHF (Международной федерации хоккея). К слову, вторая команда покажет себя уже вечером 3 января в 17:00 против команды Беларуси. Я уверен, будет, на что посмотреть, будет много шайб.

Первый матч Рождественского турнира. Репортаж СТВ-7

Впрочем, много шайб – одна из отличительных черт Рождественского турнира. Хоккей любительского уровня, но это спортсмены, и они всегда заточены на победу.

Как всегда много болельщиков. Не смотря на то, что рабочий день и обеденное время, трибуны заполнены. Все хотят посмотреть на потрясающие матчи Рождественского турнира.

Первый матч Рождественского турнира. Репортаж СТВ-10

Церемония открытия пройдет 3 января в 17:30. После этого времени можно будет официально сказать, что начало турнира состоялось.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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