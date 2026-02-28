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В Афинах +13, в Москве +1 и снег – погода в Европе

28 февраля 2026 19:43
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Афинах +13, в Москве +1 и снег – погода в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура до +13. В Вене +13 и без существенных осадков. В Риме возможен небольшой кратковременный дождь и до +17. В Мадриде столбики термометров покажут +14 и без существенных осадков. 

В Софии до +9 и малооблачно. В турецкой столице до +7 и без осадков. В Афинах +13 и без существенных осадков. 

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидаются осадки, мокрый снег и дождь. Температура до +2 градусов. В Вильнюсе до +5 и дождь. В Варшаве +12, тепло и без осадков. +6 в Киеве. В столице России прогнозируется +1 и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

# Погода

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