Владелец фудтрака: «Купили машину и за месяц её полностью переоборудовали. Всё делали своими руками»
Новости Беларуси. О том, как работают хозяева фудтрака в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Алексей Науменко, владелец фудтрака:
Купили машину и, наверное, за месяц её полностью переоборудовали. Всё делали своими руками, заказывали недостающие детали.
Всё на заказ делалось.
Вот уж кому точно качество автомобиля в равной степени важно качеству продуктов. Алексей вместе с супругой три года назад затеял бизнес, успех, которого казался весьма и весьма призрачным.
Алексей Науменко:
Я предложил пожарить бургеры. Первый блин – это был ком ещё тот. У нас там то не дожаривалось, то прожаривалось. По ингредиентам – у нас не было полуфабрикатов никаких. Мы пошли, купили обычные польские булки, которые на вкус, сами понимаете – никакие.
Дома налепили котлет.
Собирали, в принципе, всё практически на коленках – у нас была маленькая стоечка и гриль угольный.
Спустя время купили фургон, так называемый фудтрак. И оборудовали его для комфортной работы и приготовления пищи прямо в автомобиле. В мировых столицах обед, купленный в фудтраке – уже давно привычное дело. К определённому времени под окнами даже выстраиваются очереди. В Беларуси эта тема пока ещё не обкатана. В основном, работают на фестивалях и вечеринках. В среднем, изначальные вложения окупаются за 1-2 сезона.
Алексей Науменко:
Это – не фаст-фуд, это – стрит фуд. Потому что наш продукт ресторанного качества.
Единственное, что полуфабрикаты мы заказываем в компаниях крафтовых.
Маленькая пекарня нам делает булочки, маленький изготовительный цех нам делает котлеты по нашему рецепту.
Есть люди, которые говорят, что: «Бургеры за 7-8 рублей? Не знаю. В Макдональдсе за 2-3 можно взять».
Сложностей добавляют и формальности. Например, чтобы ввести новое блюдо в меню, необходимо составить техкарту и утвердить её. То же касается и места торговли.
Алексей Науменко:
Теряется смысл передвижной торговли, потому что я не могу себе позволить арендовать 3-4 точки, в зависимости от расположения по городу. Начинается от 10 рублей, заканчивается 80 рублями за квадратный метр.
И это – не предел. Например трёхлетняя аренда торгового места на небезызвестной тусовочной улице Зыбицкой в Минске обошлась одной из компаний в сто тысяч долларов.
А вот налоговая система Алексея вполне устраивает.
Раз в три месяца он садится за компьютер и «подбивает кассу» – 5% отдаёт государству.
Алексей Науменко:
Это – не настолько прибыльно, как кажется. Потому что многие говорят: «Уау, хочу себе такой же фургон, чтобы ездить. Изо всех карманов будут торчать деньги». На самом деле, нет.
Всё достаточно сложно.
Для того, чтобы приехать на один фестиваль, я должен 3-4 дня покрутиться по городу. Очень много организационных моментов, которые можно было бы убрать, и это, во многом, упростило бы жизнь.
Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:
Уже сейчас более 4 тысяч человек, причём, без всякой регистрации, заявительным путём начали это дело в Беларуси. Наверное, часть из них, со временем, если они увидят успех, расширится их потребность в развитии бизнеса, откроет какое-то юридическое лицо. То ли индивидуального предпринимателя, может быть, с кем-то объединятся, откроют предприятия, фирмы.
Они сделали хобби своей работой. Реальные истории