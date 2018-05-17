Владелец фудтрака: «Купили машину и за месяц её полностью переоборудовали. Всё делали своими руками»

Новости Беларуси. О том, как работают хозяева фудтрака в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Алексей Науменко, владелец фудтрака:

Купили машину и, наверное, за месяц её полностью переоборудовали. Всё делали своими руками, заказывали недостающие детали. Всё на заказ делалось.

Вот уж кому точно качество автомобиля в равной степени важно качеству продуктов. Алексей вместе с супругой три года назад затеял бизнес, успех, которого казался весьма и весьма призрачным.



Алексей Науменко:

Я предложил пожарить бургеры. Первый блин – это был ком ещё тот. У нас там то не дожаривалось, то прожаривалось. По ингредиентам – у нас не было полуфабрикатов никаких. Мы пошли, купили обычные польские булки, которые на вкус, сами понимаете – никакие. Дома налепили котлет. Собирали, в принципе, всё практически на коленках – у нас была маленькая стоечка и гриль угольный.

Спустя время купили фургон, так называемый фудтрак. И оборудовали его для комфортной работы и приготовления пищи прямо в автомобиле. В мировых столицах обед, купленный в фудтраке – уже давно привычное дело. К определённому времени под окнами даже выстраиваются очереди. В Беларуси эта тема пока ещё не обкатана. В основном, работают на фестивалях и вечеринках. В среднем, изначальные вложения окупаются за 1-2 сезона. Алексей Науменко:

Это – не фаст-фуд, это – стрит фуд. Потому что наш продукт ресторанного качества. Единственное, что полуфабрикаты мы заказываем в компаниях крафтовых. Маленькая пекарня нам делает булочки, маленький изготовительный цех нам делает котлеты по нашему рецепту.

Есть люди, которые говорят, что: «Бургеры за 7-8 рублей? Не знаю. В Макдональдсе за 2-3 можно взять». Сложностей добавляют и формальности. Например, чтобы ввести новое блюдо в меню, необходимо составить техкарту и утвердить её. То же касается и места торговли.

Алексей Науменко:

Теряется смысл передвижной торговли, потому что я не могу себе позволить арендовать 3-4 точки, в зависимости от расположения по городу. Начинается от 10 рублей, заканчивается 80 рублями за квадратный метр. И это – не предел. Например трёхлетняя аренда торгового места на небезызвестной тусовочной улице Зыбицкой в Минске обошлась одной из компаний в сто тысяч долларов. А вот налоговая система Алексея вполне устраивает.

Раз в три месяца он садится за компьютер и «подбивает кассу» – 5% отдаёт государству.





Алексей Науменко:

Это – не настолько прибыльно, как кажется. Потому что многие говорят: «Уау, хочу себе такой же фургон, чтобы ездить. Изо всех карманов будут торчать деньги». На самом деле, нет. Всё достаточно сложно. Для того, чтобы приехать на один фестиваль, я должен 3-4 дня покрутиться по городу. Очень много организационных моментов, которые можно было бы убрать, и это, во многом, упростило бы жизнь.