Новости по тегу #Работа в Беларуси

Она доказывает, что возраст не помеха для карьеры, а опыт становится ее главным преимуществом.
Один из таких студотрядов работает на Минском вагоноремонтном заводе.
Многие люди сталкиваются с такой проблемой, что годами сидят на одной и той же должности и боятся попросить повышения. Так в чем же проблема?
Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день.
Глава государства продолжает инспектировать Шкловский район.
Министерство образования зафиксировало тектонический сдвиг: сегодня каждый третий студент в белорусских вузах учится на инженерной специальности, а общая доля технического набора выросла до 34 %.
«Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе, как минимум, хотя бы 8 часов надо работать», – отметила Татьяна Лугина.
Официальный старт очередного трудового семестра дадут 5 июня.
Опорой государства во все времена был и остается человек труда.
На начало апреля в организациях Минска по трудовым договорам работало более 1 миллиона 180 тысяч человек, что на 26,5 тысячи больше, чем годом ранее.
Также в стране растет уровень благосостояние населения.
Совместительством является работа, выполняемая работником не в основное рабочее время, которое ему установлено по основному месту работы.
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