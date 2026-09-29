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Новости по тегу #Работа в Беларуси

Республиканская ярмарка вакансий для пожилых и людей с инвалидностью проходит в Беларуси
29 сентября 2026 07:43

Республиканская ярмарка вакансий для пожилых и людей с инвалидностью проходит в Беларуси

Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе
21 августа 2026 17:47

Здесь не просто чинят поезда – бойцы студотряда работают на Минском вагоноремонтном заводе

Когда стоит просить повышение на работе? Ответила психолог
27 июля 2026 14:13

Когда стоит просить повышение на работе? Ответила психолог

Главное – желание работать. Лукашенко ответил на «бурю» о трудовых мигрантах в Беларуси
23 июля 2026 17:24

Главное – желание работать. Лукашенко ответил на «бурю» о трудовых мигрантах в Беларуси

Лукашенко о трудовых мигрантах: всех взять на контроль, и смотреть, как работают
13 июля 2026 17:11

Лукашенко о трудовых мигрантах: всех взять на контроль, и смотреть, как работают

Профессия №1 в стране. Как развивается инженерия в Беларуси – конкретные факты
24 июня 2026 17:33

Профессия №1 в стране. Как развивается инженерия в Беларуси – конкретные факты

Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»
07 июня 2026 17:44

Как повысить продуктивность, не потеряв соцгарантии? Кейс от гендиректора ОАО «Камволь»

Около 4 тыс. ребят из Минской области поработают в студотрядах летом
02 июня 2026 15:17

Около 4 тыс. ребят из Минской области поработают в студотрядах летом

Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни
01 мая 2026 17:29

Люди труда – истории тех, для кого работа стала делом жизни

В Минске растет число занятых и снижается уровень безработицы
14 апреля 2026 17:38

В Минске растет число занятых и снижается уровень безработицы

Рекордно низкий уровень безработицы фиксируют в Беларуси
28 февраля 2026 07:51

Рекордно низкий уровень безработицы фиксируют в Беларуси

Работа по совместительству – о нюансах трудоустройства поговорили с адвокатом
06 февраля 2026 08:55

Работа по совместительству – о нюансах трудоустройства поговорили с адвокатом