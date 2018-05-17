«На всю Россию нет таких»: белоруска-пилот аэростата о том, как сделать бизнес на воздушных шарах

Новости Беларуси. О том, как организуют прогулки на воздушных шарах в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Екатерина Жукова, пилот аэростата:

Мы не рассматривали на начальном этапе именно это, как бизнес. Это пришло со временем, по необходимости, потому что содержание, организация... И потихонечку пришли к этому моменту.





Сначала было слово. И это слово – «увлечение». Так начинается большинство историй тех, кто решил и решился сделать своё хобби работой.

Екатерина Жукова 8 лет назад «заболела небом». Нашлись единомышленники, купили первый воздушный шар. Годы на пути к реализации мечты пролетели за бесконечным потоком бумаг. Сфера сложная, нормы специфические.

Екатерина Жукова:

Это – лицензионная сфера деятельности. Для того, чтобы осуществлять коммерческую деятельность, нужно организовать авиакомпанию, которая подразумевает собой перевозку, организацию воздушных прогулок. Когда мы начинали, в Беларуси не было авиакомпаний, которые именно по воздушным шарам, которые могли бы организовывать эти полёты. Могу сказать даже больше, что, на сегодняшний день, на всю Россию нет таких. О прибыльности своего воздушного бизнеса Екатерина говорит неохотно.

Бизнесвумен себя не считает, руку держит не на калькуляторе, а на горелке, подавая горячий воздух. Кстати, это интервью мы записали во время презентации первого в стране воздушного шара в форме сердца.





Такой подарок всем белорусам решала сделать Екатерина в Год малой родины. Цена этого аппарата – порядка 30 тысяч долларов. Первый же шар, классической формы, обошелся ей вдвое дороже.

Екатерина Жукова:

Пять лет назад был куплен большой шар, он очень дорогой был. И на протяжении 6-7 лет у нас шло его окупание. Имеют шары люди обеспеченные, которые могут себе позволить купить, полетать. Либо люди, любящие небо, но не имеющие нужного капитала. И поэтому совмещается полезные с приятным.



