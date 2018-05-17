«На всю Россию нет таких»: белоруска-пилот аэростата о том, как сделать бизнес на воздушных шарах
Новости Беларуси. О том, как организуют прогулки на воздушных шарах в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Екатерина Жукова, пилот аэростата:
Мы не рассматривали на начальном этапе именно это, как бизнес. Это пришло со временем, по необходимости, потому что содержание, организация...
И потихонечку пришли к этому моменту.
Сначала было слово. И это слово – «увлечение». Так начинается большинство историй тех, кто решил и решился сделать своё хобби работой.
Екатерина Жукова 8 лет назад «заболела небом».
Нашлись единомышленники, купили первый воздушный шар. Годы на пути к реализации мечты пролетели за бесконечным потоком бумаг. Сфера сложная, нормы специфические.
Екатерина Жукова:
Это – лицензионная сфера деятельности. Для того, чтобы осуществлять коммерческую деятельность, нужно организовать авиакомпанию, которая подразумевает собой перевозку, организацию воздушных прогулок. Когда мы начинали, в Беларуси не было авиакомпаний, которые именно по воздушным шарам, которые могли бы организовывать эти полёты. Могу сказать даже больше, что, на сегодняшний день, на всю Россию нет таких.
О прибыльности своего воздушного бизнеса Екатерина говорит неохотно.
Бизнесвумен себя не считает, руку держит не на калькуляторе, а на горелке, подавая горячий воздух. Кстати, это интервью мы записали во время презентации первого в стране воздушного шара в форме сердца.
Такой подарок всем белорусам решала сделать Екатерина в Год малой родины.
Цена этого аппарата – порядка 30 тысяч долларов.
Первый же шар, классической формы, обошелся ей вдвое дороже.
Екатерина Жукова:
Пять лет назад был куплен большой шар, он очень дорогой был. И на протяжении 6-7 лет у нас шло его окупание. Имеют шары люди обеспеченные, которые могут себе позволить купить, полетать. Либо люди, любящие небо, но не имеющие нужного капитала. И поэтому совмещается полезные с приятным.
Сейчас, когда воздушные прогулки поставлены на поток, Екатерина со своей командой покоряет новую высоту.
Екатерина Жукова:
Конечно, желаний много, идей много. Но, в принципе, мы все наши идеи потихонечку воплощаем. Хотели фестивали организовывать разных планов и разных масштабов – уже есть большой опыт.
Хотели открыть школу пилотов – открыли.
Вот сейчас у нас первый курс учится.
Они сделали хобби своей работой. Реальные истории