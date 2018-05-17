«Уверенно к 20 рублям приближается. Если сделан из молока»: частные сыровары рассказали, сколько должен стоить сыр в магазине

Олег Анненков, житель деревни Прокисель, животновод:

Смотрим аналогичный сыр, который максимально похож. То, что мы можем подобрать – это литовский или польский сыр, где нет никаких добавок. То есть, они приготовлены естественным способом. Берём вот эту цену – это наша базовая цена. И потом, в зависимости, от трудозатрат: какие-то сыры немножко дешевле базовой цены, какие-то – выше. Считаем, что сыр должен начинаться где-то от 14 рублей в магазине. А, ещё торговую надбавку не учли, наценку. Это мы всё себестоимость считаем. И он уверенно к 20 рублям приближается. Если он сделан из молока.