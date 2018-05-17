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«Уверенно к 20 рублям приближается. Если сделан из молока»: частные сыровары рассказали, сколько должен стоить сыр в магазине

17 мая 2018 19:02
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Новости Беларуси. О том, как ведут хозяйство и работают сыровары в белорусской деревне, рассказали в программе «Специальный репортаж».

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Находятся те, кто считает стоимость сыров у Анненковых завышенной, но в своей ценовой политике они абсолютно прозрачны.

«Уверенно к 20 рублям приближается. Если сделан из молока»: частные сыровары рассказали, сколько должен стоить сыр в магазине -1

Олег Анненков, житель деревни Прокисель, животновод:
Смотрим аналогичный сыр, который максимально похож. То, что мы можем подобрать – это литовский или польский сыр, где нет никаких добавок. То есть, они приготовлены естественным способом. Берём вот эту цену – это наша базовая цена. И потом, в зависимости, от трудозатрат: какие-то сыры немножко дешевле базовой цены, какие-то – выше.

Считаем, что сыр должен начинаться где-то от 14 рублей в магазине.

А, ещё торговую надбавку не учли, наценку. Это мы всё себестоимость считаем. И он уверенно к 20 рублям приближается. Если он сделан из молока.

«Уверенно к 20 рублям приближается. Если сделан из молока»: частные сыровары рассказали, сколько должен стоить сыр в магазине -4

Кстати, совсем скоро у Анненковых появится корова, тогда уж точно перебоев и перерывов в сыроварении не будет. Они уже подсчитали, что только на сдаче молока можно заработать порядка пяти сотен долларов в месяц.

Однако, расширять своё дело до промышленных масштабов не планируют.


Олег Анненков:
В идеале мы бы хотели найти одного владельца магазина, который бы приезжал раз в неделю и забирал всё. И мы бы отсюда месяцами не выбирались.

Они сделали хобби своей работой. Реальные истории

# Бизнес в Беларуси # общество # Наталья Анненкова # Олег Анненков

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