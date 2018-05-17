Замминистра экономики о малом бизнесе: «Видим постепенный переток кадров в этот сектор»

Новости Беларуси. О том, как развивается бизнес в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:.

Малый бизнес играет не только экономическую роль, но и социальную.

Мы видим постепенный, плавный переток кадров в этот сектор.

Пусть он не такой огромный, но это – именно тот путь, в результате которого мы сможем оптимизировать численность на государственных предприятиях, и постепенно выводить людей в средний бизнес. А на этой основе и повышать зарплату на тех старых предприятиях, и создавать новые рабочие места.