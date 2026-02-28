Гродненский «Неман» стал обладателем Суперкубка Беларуси

Гродненский «Неман» – обладатель Суперкубка Беларуси. Команда обыграла действующего чемпиона страны – «МЛ Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Решающий поединок за первый трофей сезона получился по-настоящему ярким и подарил эффектный камбэк. В первом тайме подопечные Игоря Ковалевича пропустили дважды и ушли на перерыв в роли догоняющих. В составе «северян» дубль оформил малийский нападающий Бассеку Диабате. Однако после возобновления игры все изменилось. Защитник гродненцев, Илья Кирко, сумел дважды отличиться после розыгрышей стандартов – сначала углового, а затем штрафного. Он восстановил паритет в счете и перевел дуэль в серию послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Немана». Решающий удар нанес Иван Садовничий.