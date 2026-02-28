Гродненский «Неман» стал обладателем Суперкубка Беларуси

Решающий поединок за первый трофей сезона получился по-настоящему ярким и подарил эффектный камбэк. В первом тайме подопечные Игоря Ковалевича пропустили дважды и ушли на перерыв в роли догоняющих. В составе «северян» дубль оформил малийский нападающий Бассеку Диабате. Однако после возобновления игры все изменилось. Защитник гродненцев, Илья Кирко, сумел дважды отличиться после розыгрышей стандартов – сначала углового, а затем штрафного. Он восстановил паритет в счете и перевел дуэль в серию послематчевых пенальти, где точнее оказались футболисты «Немана». Решающий удар нанес Иван Садовничий.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»:

Мы совершали камбэки в Еврокубках, у нас, у нас сохранился дух. Вообще, Гродно еще с моих времен игроков жило духом, мы его просто возродили. Я очень благодарен болельщикам за то, что они на самом деле вернулись к команде за последние годы, и я думаю, что, если бы мы проиграли, нас не осудили. Они искренне болеют, и ребята им высказывают огромный низкий поклон. Они живут футболом, Гродно живет футболом, и мы всегда им будем платить такой самоотдачей, которая была во втором тайме.

Гродненский клуб впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Беларуси. Игровые баталии в рамках чемпионата страны стартуют 20 марта.