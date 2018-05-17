«Это поле, мягко говоря, недостаточно четко отрегулировано и прозрачно». В Беларуси хотят упорядочить работу ОТТ-сервисов

Новости Беларуси. Как урегулировать в Беларуси работу интернет-сервисов 17 мая обсуждали в Минске представители министерств и национальных телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание эксперты уделили правовому полю. К примеру, ОТТ-сервисы предоставляют зрителям пакеты телеканалов через интернет. Их работу закон пока никак не регулирует. По факту многие поставщики услуг не платят налоги и уводят потенциальную аудиторию у телеканалов и кабельных операторов.