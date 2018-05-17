«Это поле, мягко говоря, недостаточно четко отрегулировано и прозрачно». В Беларуси хотят упорядочить работу ОТТ-сервисов

Новости Беларуси. Как урегулировать в Беларуси работу интернет-сервисов 17 мая обсуждали в Минске представители министерств и национальных телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание эксперты уделили правовому полю. К примеру, ОТТ-сервисы предоставляют зрителям пакеты телеканалов через интернет. Их работу закон пока никак не регулирует. По факту многие поставщики услуг не платят налоги и уводят потенциальную аудиторию у телеканалов и кабельных операторов.
Павел Легкий, заместитель министра информации Беларуси:
Есть большие телеканалы, и есть кабельные операторы, они поменьше, операторы электросвязи. Они работают на четко обозначенном правовом поле, работают по правилам.
А есть наши интернет-сервисы, интернет-площадки, которые предоставляют возможность получать видеопродукт некий, телепродукт в том числе, смотреть пакеты телеканалов. Но в то же время мы понимаем, что это поле, мягко говоря, недостаточно четко отрегулировано и недостаточно прозрачно. Вот здесь нам поработать. Может быть, вносить поправки и в некие законодательные акты.
В Беларуси количество пользователей интернет-телевидения ежегодно растет – это одно из самых перспективных направлений современного информационного рынка.