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«Это поле, мягко говоря, недостаточно четко отрегулировано и прозрачно». В Беларуси хотят упорядочить работу ОТТ-сервисов

17 мая 2018 14:53
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Новости Беларуси. Как урегулировать в Беларуси работу интернет-сервисов 17 мая обсуждали в Минске представители министерств и национальных телеканалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание эксперты уделили правовому полю. К примеру, ОТТ-сервисы предоставляют зрителям пакеты телеканалов через интернет. Их работу закон пока никак не регулирует. По факту многие поставщики услуг не платят налоги и уводят потенциальную аудиторию у телеканалов и кабельных операторов.

«Это поле, мягко говоря, недостаточно четко отрегулировано и прозрачно». В Беларуси хотят упорядочить работу ОТТ-сервисов-1

Павел Легкий, заместитель министра информации Беларуси:
Есть большие телеканалы, и есть кабельные операторы, они поменьше, операторы электросвязи. Они работают на четко обозначенном правовом поле,  работают по правилам.

А есть наши интернет-сервисы, интернет-площадки, которые предоставляют возможность получать видеопродукт некий, телепродукт в том числе, смотреть пакеты телеканалов. Но в то же время мы понимаем, что это поле, мягко говоря, недостаточно четко отрегулировано и недостаточно прозрачно. Вот здесь нам поработать. Может быть, вносить поправки и в некие законодательные акты.

«Это поле, мягко говоря, недостаточно четко отрегулировано и прозрачно». В Беларуси хотят упорядочить работу ОТТ-сервисов-4

В Беларуси количество пользователей интернет-телевидения ежегодно растет – это одно из самых перспективных направлений современного информационного рынка.

# Интернет # общество # Павел Легкий # Фотофакт

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