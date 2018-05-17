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Женщина-директор СТО: «У нас практически нет рекламы, работаем за счёт «сарафанного радио»

17 мая 2018 17:41
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Новости Беларуси. О непривычной для женщины работе рассказали в программе «Специальный репортаж».

Женщина-директор СТО: «У нас практически нет рекламы, работаем за счёт «сарафанного радио» -1

Анна Сафроненко, директор СТО:
Контролирую машины, которые у нас на ремонте. В данном случае, проблема со стартером, с плохой заводкой.

Вот так уверенно, и со знанием дела Анна Сафроненко, директор столичной станции техобслуживания, в разговоре оперирует типично мужскими терминами. К удивлению в глазах собеседников она за 8 лет, что существует СТО, уже, кажется, привыкла. Хотя, признаётся, поначалу было трудно.

Анна Сафроненко:
Как руководителю, мне необходимо всё знать – это и пожарная безопасность, и охрана труда, и санитарные нормы, и сертификация, несмотря на то, что она сейчас является необязательной, это и проверка инструмента, и проверка оборудования. На самом деле, вопросов очень много.

Плюс ко всему и налоговое законодательство.

Женщина-директор СТО: «У нас практически нет рекламы, работаем за счёт «сарафанного радио» -4

Но сложнее всего, по мнению Анны, сформировать коллектив. Сейчас у неё в подчинении 10 человек.

Подавляющее большинство, разумеется мужчины.

И главная задача – обеспечить людей достойным заработком.

Анна Сафроненко:
Мы чётко ощущаем нехватку денежных средств. Люди готовятся к лету. У нас практически нет рекламы, мы работаем за счёт «сарафанного радио». Достаточно большие компании, которые мы обслуживаем, приводят своих сотрудников. На самом деле, это проблема найти хорошее СТО или хорошего механика.

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# Работа в Беларуси # общество # Анна Сафроненко

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