Женщина-директор СТО: «У нас практически нет рекламы, работаем за счёт «сарафанного радио»

Анн а Сафроненко , директор СТО: Контролирую машины, которые у нас на ремонте. В данном случае, проблема со стартером, с плохой заводкой.

Вот так уверенно, и со знанием дела Анна Сафроненко, директор столичной станции техобслуживания, в разговоре оперирует типично мужскими терминами. К удивлению в глазах собеседников она за 8 лет, что существует СТО, уже, кажется, привыкла. Хотя, признаётся, поначалу было трудно.

Анна Сафроненко:

Как руководителю, мне необходимо всё знать – это и пожарная безопасность, и охрана труда, и санитарные нормы, и сертификация, несмотря на то, что она сейчас является необязательной, это и проверка инструмента, и проверка оборудования. На самом деле, вопросов очень много.