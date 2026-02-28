В Минске определили победителей Всебелорусской студенческой лыжни-2026

Снежные вершины. В последний день властвования зимы в столице выбрали победителей Всебелорусской студенческой лыжни-2026. Финал соревнования провели на городской лыжероллерной трассе «Веснянка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне в формате нововведение: отборочные этапы проходили и на вузовском уровне. Кроме эстафеты, в программе праздника лыжный забег преподавателей и массовая гонка. О ярких моментах и крутых виражах – Юлия Минич.

Будущие педагоги, искусствоведы, зоотехники, инженеры. Сегодня всех их объединила любовь к спорту. На снежной трассе собрались сотни спортсменов. А поддерживали лыжников ярые болельщики: подготовили и плакаты, и речевки. Дают со старта заряд на победу. Соревнования проходят в командном зачете – по четыре человека: двое парней и столько же девушек. Специально подготовлен и инвентарь: лыжи обработаны согласно температуре за окном и солнечной активности. Ведь от этого напрямую зависит скольжение.

Михаил Лобанов, студент Белорусского государственного университета иностранных языков:

Командный дух высокий, настроены позитивно. Я думаю, все у нас сегодня получится. На старт каждый настраивается по-своему. Разминка, растяжка и дыхание. А еще негласная оценка соперников. Участников много, приходится аккуратно маневрировать, задача не потерять ни одной драгоценной секунды. Ведь на финише они могут решить все.

Юлия Минич, корреспондент:

Для каждого спортсмена дистанция по 2 километра. Маршрут четкий и грамотный. Первые метры – всегда борьба за позицию. Азарт так и витает в воздухе. Борьба обещает быть острой. Первой финишировала команда из БГУ. Второе место у ребят из национального технического университета. Бронза досталась команде Витебского государственного университета. Отрыв небольшой – по 15-20 секунд.

Александр Голяк, студент Белорусского государственного университета:

Это результат не только нашей четверки, а прежде всего состава преподавателей, нашего преподавателя по лыжным гонкам. В программе и лыжный забег педагогов, а также профессорского состава. На своем личном примере они показали, как важно вести активный образ жизни и поддерживать свою физическую форму. Самым зрелищным событием стал массовый старт. От новичков до опытных лыжников – всего более семисот участников. Многие отметили: погода что надо, трасса хорошо подготовлена. Лыжи скользят как по маслу. Финишная прямая – и каждый для себя стал победителем.

Иван Круглик, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Белорусского государственного аграрного технического университета:

Спорт – это массовое социокультурное движение, оно объединяет людей различных культур, национальностей, вероисповеданий.