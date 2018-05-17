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«Сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками»: как в деревне Прокисель делают качотту и шевр

17 мая 2018 19:02
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Новости Беларуси. О том, как ведут хозяйство и работают сыровары в белорусской деревне, рассказали в программе «Специальный репортаж».

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Козы, вернее, их молоко приносят основной доход.

«Сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками»: как в деревне Прокисель делают качотту и шевр -1

В доме варят сыр.

В обычной трёхлитровой кастрюле.

«Сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками»: как в деревне Прокисель делают качотту и шевр -4

«Сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками»: как в деревне Прокисель делают качотту и шевр -6

Наталья Анненкова, житель деревни Прокисель, сыровар:
Если б вы знали, сколько молока было вылито, и сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками, и слёз пролито. В результате они приводят к таким сырам, которые мы можем предлагать людям, именно на продажу.

«Сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками»: как в деревне Прокисель делают качотту и шевр -9

Наталья Анненкова:
Качотта с пажитником, вот это мы делаем сыр шевр в оливковом масле. С розовой гималайской солью.

Свои сыры Анненковы продают в основном в Интернете.

Сейчас, когда сезон сыров только начинается, каждая головка продукта на вес золота – подписчики покупают за минуту. Олег, считает, одной из реально прорывных норм – разрешение рекламировать свою продукцию в социальных сетях.

«Сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками»: как в деревне Прокисель делают качотту и шевр -12

Олег Анненков, житель деревни Прокисель, животновод:
Для частника – это лучшая площадка. Там много людей, высокая скорость коммуникации. Нужно продвигать, нужно раскручивать. Вообще, там, по-моему, можно всё, что угодно, продать.

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Они сделали хобби своей работой. Реальные истории

# Бизнес в Беларуси # общество # Наталья Анненкова # Олег Анненков

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