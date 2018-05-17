«Сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками»: как в деревне Прокисель делают качотту и шевр

Новости Беларуси. О том, как ведут хозяйство и работают сыровары в белорусской деревне, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Наталья Анненкова, житель деревни Прокисель, сыровар: Если б вы знали, сколько молока было вылито, и сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками, и слёз пролито. В результате они приводят к таким сырам, которые мы можем предлагать людям, именно на продажу.

Наталья Анненкова:

Качотта с пажитником, вот это мы делаем сыр шевр в оливковом масле. С розовой гималайской солью.

Свои сыры Анненковы продают в основном в Интернете.

Сейчас, когда сезон сыров только начинается, каждая головка продукта на вес золота – подписчики покупают за минуту. Олег, считает, одной из реально прорывных норм – разрешение рекламировать свою продукцию в социальных сетях.