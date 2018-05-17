«Сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками»: как в деревне Прокисель делают качотту и шевр
Новости Беларуси. О том, как ведут хозяйство и работают сыровары в белорусской деревне, рассказали в программе «Специальный репортаж».
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Козы, вернее, их молоко приносят основной доход.
В доме варят сыр.
В обычной трёхлитровой кастрюле.
Наталья Анненкова, житель деревни Прокисель, сыровар:
Если б вы знали, сколько молока было вылито, и сколько съедено неудавшихся сыров нашими курами и собаками, и слёз пролито. В результате они приводят к таким сырам, которые мы можем предлагать людям, именно на продажу.
Наталья Анненкова:
Качотта с пажитником, вот это мы делаем сыр шевр в оливковом масле. С розовой гималайской солью.
Свои сыры Анненковы продают в основном в Интернете.
Сейчас, когда сезон сыров только начинается, каждая головка продукта на вес золота – подписчики покупают за минуту. Олег, считает, одной из реально прорывных норм – разрешение рекламировать свою продукцию в социальных сетях.
Олег Анненков, житель деревни Прокисель, животновод:
Для частника – это лучшая площадка. Там много людей, высокая скорость коммуникации. Нужно продвигать, нужно раскручивать. Вообще, там, по-моему, можно всё, что угодно, продать.
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