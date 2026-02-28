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До +13 и мокрый снег – синоптики рассказали о погоде в Беларуси

28 февраля 2026 19:44
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

До +13 и мокрый снег – синоптики рассказали о погоде в Беларуси-2

На предстоящей неделе в Беларуси будет преобладать оттепельная неустойчивая погода. При этом будет поддерживаться контрастная погода между более холодным северо-востоком страны и теплым юго-западом. Местами прогнозируются кратковременные осадки: дождь, мокрый снег, в западных районах в основном в виде дождя. Ожидается слабый туман. 

Преимущественно ночью и утром в отдельных районах возможен гололед. На дорогах гололедица. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах -4.. +3. Днем прогнозируется в основном 0.. +7. По юго-западу до +9. В ряде дней в западных и южных районах ожидается повышение температуры до +10 и +13.

Подробный прогноз по областям страны:

До +13 и мокрый снег – синоптики рассказали о погоде в Беларуси-4
До +13 и мокрый снег – синоптики рассказали о погоде в Беларуси-5
До +13 и мокрый снег – синоптики рассказали о погоде в Беларуси-6
До +13 и мокрый снег – синоптики рассказали о погоде в Беларуси-7
До +13 и мокрый снег – синоптики рассказали о погоде в Беларуси-8
До +13 и мокрый снег – синоптики рассказали о погоде в Беларуси-9
# Погода в Беларуси

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