Замминистра экономики: «Происходит переформатирование отношений внутри бизнеса»

Новости Беларуси. О том, как развивается бизнес в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Указ по самозанятым. По данным МНС, количество самозанятых увеличилось в 1,5 раза и достигло 16 200. По нашим оценкам, в настоящее время происходит переформатирование отношений внутри самого бизнеса. То есть, некоторые фирмы будут закрываться, кто-то выберет себе другой преференциальный режим. Например, из микроорганизации может стать самозанятым – например, парикмахер.

Кто-то станет ремесленником.

Или, наоборот – для кого-то покажется, что раньше фирму было тяжело открыть, а сейчас, по новым принципам, уже это более доступно.