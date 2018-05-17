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Замминистра экономики: «Происходит переформатирование отношений внутри бизнеса»

17 мая 2018 17:40
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Новости Беларуси. О том, как развивается бизнес в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Указ по самозанятым. По данным МНС, количество самозанятых увеличилось в 1,5 раза и достигло 16 200. По нашим оценкам, в настоящее время происходит переформатирование отношений внутри самого бизнеса. То есть, некоторые фирмы будут закрываться, кто-то выберет себе другой преференциальный режим. Например, из микроорганизации может стать самозанятым – например, парикмахер.

Кто-то станет ремесленником.

Или, наоборот – для кого-то покажется, что раньше фирму было тяжело открыть, а сейчас, по новым принципам, уже это более доступно.

Они сделали хобби своей работой. Реальные истории

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Дмитрий Матусевич

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