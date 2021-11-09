Олег Гайдукевич: «Они стреляют уже в воздух. Я боюсь, что жертвы будут, какие-то провокации»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и политолог Николай Щекин. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня мы не можем обсудить ни одной другой темы, кроме как ситуацию, которая сейчас складывается на наших внешних рубежах. Несколько тысяч беженцев застряли на нейтральной территории между нашей страной и Польшей. Если рассуждать объективно, что сейчас происходит на границе? Начиная от гуманитарной катастрофы до спровоцированного миграционного кризиса – как это оценивать? Эти люди поверили в обещания и пришли в демократическую Европу. Но дальше произошла ужасная вещь

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я оцениваю это как нарушение международного законодательства со стороны Польши, причем полное игнорирование международных норм. Начнем с предыстории – что это за беженцы, откуда они взялись? Это люди, которые бегут из своих разрушенных стран – из Ирака, Ливии (из Сирии уже так не бегут), это и Афганистан, и Ближний Восток, и другие страны. В первую очередь Ирак – курды. И не только курды. Все это связано с тем, что все уже забыли, но совсем это недавно было по политическим масштабам, если оценивать время, когда в нарушение резолюции ООН, в нарушение международного права Ирак разбомбили самолетами, рассказывая сказки о том, что в эту страну принесут демократию и свободу. Уничтожали женщин, детей, вторгли сюда войска. В итоге все это закончилось только тем, что у этой страны забрали ее нефтяные месторождения, страна разрушена до сих пор. То же самое потом произошло в Ливии. То же самое потом произошло в Сирии, но там благодаря вмешательству России в этот конфликт ситуацию удалось стабилизировать. Николай Щёкин: «Польша проявила военно-политический садизм впервые в Европе за последние 80 лет». Подробнее здесь. В результате эти люди – брошенные, кинутые, никому не нужные, оставшиеся без дома, без крова, без работы – поверили в обещания европейцев, в том числе и Польши, которая тогда как активный сторонник НАТО принимала участие в боевых действиях в отношении Ирака, они поверили и пришли в демократическую Европу. Но дальше произошла ужасная вещь. Их, в нарушение международного законодательства, не пускают и не оказывают элементарную человеческую помощь. Вдумайтесь, что происходит. «Вместо решения конфликта они выдвигают армию против женщин и детей, выстраивают солдат»

Юлия Бешанова:

Звали в Европу? Олег Гайдукевич:

Конечно, звали. Их звали. Говорили: «Приходите, мы вас ждем, у нас демократия, свобода, идите к нам, мы всех примем». Вместо этого их обманули. Даже не об этом сейчас речь. Есть международные документы, которые Польша ратифицировала. По этим документам они обязаны принять беженцев, рассредоточить их, оказать медицинскую помощь, накормить, а потом принять решение в отношении них. Но они этого не делают. И посмотрите, какой двойной стандарт. С одной стороны, каждый день нам рассказывают о толерантности, о демократии, о том, что свобода должна быть, терпимость к сексуальным меньшинствам, терпимость к любой точке зрения – демократия, свобода. И в это же время сегодня весь мир облетают кадры, как голодные, холодные дети, без еды, без воды, сидят под дулами польских автоматов. Вдумайтесь: вместо решения конфликта они выдвигают армию против женщин и детей, выстраивают солдат. А почему так происходит? Я объясню. «И Польша, и Литва заинтересованы в раздувании этого конфликта» Олег Гайдукевич:

На самом деле и Польша, и Литва заинтересованы в раздувании этого конфликта. Почему? Чтобы выпрашивать деньги у Брюсселя и Вашингтона, с одной стороны, на укрепление границы и борьбу с мифической белорусско-российской угрозой. С другой стороны, своим гражданам внутри страны, которые ненавидят сейчас правящую партию – митинги там, протесты, показать, что они борются с мигрантами. А с третьей стороны, глядя на то, кого задерживают за организацию нелегальной миграции, а это все граждане Польши, Литвы, Украины (ни одного белоруса не задержали), они сами организовывают эти миграционные потоки, потому что беженцы не хотят оставаться в Польше, а они хотят идти в Германию и Великобританию. Вот что происходит. И искусственное нагнетание вот этой истерии на границе. Не переговоры с белорусской стороной (а это было бы самое разумное решение со стороны польских властей – сесть за столь переговоров с Беларусью) – нет, не надо, мы выдвинем войска, мы будем стрелять. Они стреляют уже в воздух. Я боюсь, что жертвы будут, какие-то провокации. Женщины и дети – вдумайтесь. Идет нарушение международных договоров, которые сама Польша ратифицировала в ЕС

Олег Гайдукевич:

Повторюсь, можно по-разному относиться к этой ситуации, но идет прямое нарушение международных договоров, которые сама Польша ратифицировала в Европейском союзе. На это и указали уже в Брюсселе. Но она не исполняет все равно то, что говорит Брюссель. Юлия Бешанова:

Как они должны по закону сейчас поступить? Беларусь – единственная страна, которая сегодня оказывает помощь этим беженцам Олег Гайдукевич:

Польша обязана принять их, поставить им теплые домики, с каждым разобраться индивидуально, документы – все прописано в Европейском союзе. Пропустить кого-то в Германию. Кого-то назад отправить. Есть закон, по которому они обязаны работать. Беларусь не обязана этим заниматься, но мы при этом, самое удивительное, единственная страна, которая сегодня оказывает помощь этим беженцам, гуманитарную помощь, является Беларусь. Я хочу напомнить, что за это время уже несколько человек погибли, убиты были. Избито огромное количество людей, искалечено. Беременные женщины есть, дети. На территории Беларуси ни одного не избили и ни одного не убили. Мы только спасаем. Сколько человек мы доставили в больницы, сколько мы вылечили и сколько мы (за свой счет между прочим) отправили назад, в Ирак. Мы же и этим занимаемся с нашей властью. Пожалуйста, кто хочет возвращаться… Самое абсурдное обвинение, что Беларусь организовала миграционный кризис. Нам что, небо закрыть над всем миром?

Олег Гайдукевич:

Кстати, каким образом они сюда попадают? Самое абсурдное обвинение, которое звучит в адрес Беларуси, что Беларусь организовала миграционный кризис. Нам что, небо закрыть над всем миром? Они могут летать через Турцию, через Стамбул. Нам со Стамбулом авиасообщение закрыть? Это глупость. Они сюда приезжают по закону, прилетают с документами в Беларусь, а дальше идут к границе Польши. Поляки что хотят? Они что хотят, чтобы мы за свой счет за них, за Европу охраняли Европу, рубежи Европейского союза? Мы охраняем свою границу. Мы никого не пустим к себе, кого не хотим. Мы будем защищать Союзное государство, чтобы в России знали, что никакого движения беженцев неконтролируемого на территории Беларуси и России никогда не будет. Но переживать за это не надо. Москва тоже открыта для стран Ближнего Востока, но они там не хотят оставаться. Ни курды, ни иракцы не хотят жить в Беларуси и России. Они хотят в Германию и Великобританию. Он не пойдет в колхоз, не надо переживать, корову доить не будет. Мы бы кого-то, может, и взяли, но он этого не хочет. Он хочет в Германию идти, в Великобританию, которая бомбила Ирак и сказала: приезжайте в страну развитой демократии, мы всех примем. Меркель что кричала? Она же кричала: мы вас ждем. Европа надеялась таким образом решить свою миграционную проблему, но она ее не решила, а усугубила. Еще одна ложь. Прямо сейчас, каждую неделю со Средиземного моря, со стороны Турции идет гораздо больше беженцев.

Николай Щекин, политолог:

Турция, Алжир, плюс на территорию Греции, Италии. «Вы кричите, что вы сильная страна, и не можете с тысячей человек справиться» Олег Гайдукевич:

Ливия. Гораздо больше идет людей в Евросоюз и попадает до сих пор. Более того, если Эрдоган завтра откроет границу… Почему они боятся в сторону Турции слово сказать? Эрдоган выгнал 10 послов, и ничего ему за это не было, ни санкций, ничего. Он завтра открывает границу – миллион в течение недели придет в Германию. Так вот, оттуда идет даже сейчас гораздо больше людей, а обвиняют Беларусь. Кто? Польша и Литва. Потому что им надо скандал, они никому не нужны. Им надо обратить на себя внимание: то самолет, то российско-белорусские войска вторгаются на территорию Польши и Литвы. Ложь это, бред. Сейчас миграционный кризис. Позоритесь на всю Европу! Не можете с тысячью человек разобраться у себя на территории. Позор! Армию всю выставили! Вы кричите, что вы сильная страна, и не можете с тысячей человек справиться. Николай Щекин:

Действительно, это правда. Юлия Бешанова:

Что по поводу водометов, которые пригнали? При +7 °C, мне кажется, можно использовать водометы по международным соглашениям? «США заинтересованы в том, что сейчас происходит. Европа не заинтересована»

Олег Гайдукевич:

Представьте: сегодня ночь, холодная ночь, и детки маленькие, они уже лежали на земле, на полу. Никакой жалости, вместо этого прислали водометы. Это те люди, которые нам рассказывали, что мы жестко на митингах в Беларуси работали в 2020 году. Хотя если сравнить митинги в Европе, что творят там, и что происходило у нас, это небо и земля по сравнению с тем, что было в Беларуси. В Беларуси детский сад был по сравнению с тем, что было в Европе. Это первое. Второе. Что происходит еще сейчас? Безусловно, Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, что сейчас происходит. Европа не заинтересована. Они всячески подначивают Польшу и Литву для вот этого конфликта. Во-первых, это вызывает противоречия в самом Европейском союзе – Германия, Австрия, Франция. Юлия Бешанова:

А Германия готова их принять? Олег Гайдукевич:

Германия их переварит и не заметит. По сравнению с тем, что идет со Средиземного моря, то, что я говорил вам, то, что идет из Турции, из Ливии, то, что идет по Средиземному морю, то, что идет из Беларуси – это капля в море. Юлия Бешанова:

Условно говоря, если бы поляки сейчас пропустили... Олег Гайдукевич:

Конечно, да они и пропускают. Пусть они не врут. Они, во-первых, бизнес на этом делают. Николай Щекин:

Уже около 10 тысяч прошло. Вопрос, откуда они появились, ведь не из территории Беларуси. Им надо было не водометы туда гнать, а людей кормить, обеспечивать их теплом

Олег Гайдукевич:

Уже задерживали мигрантов на территории Германии. Из Украины идут. Идут из других стран, то есть все идет, они в Польше и не останавливаются. Более того, поляков задерживают, которые этим бизнесом занимаются. На автобусе, я читал, на машине скорой помощи вывезли их за территорию Польши, то есть это уже бизнес. США специально это все подначивает. Для чего? Ослабляется сам Европейский союз. То есть Европейский союз становится слабее, позиции Америки в Европейском союзе, соответственно, растут. Им невыгоден монолитный Европейский союз. Если он будет монолитный, то роль Америки там будет падать. Мы это видели по конфликту с «Северным потоком – 2». Когда, например, та же Германия, которая несравнима с Польшей, Литвой по мощностям и суверенитету, приняла решение, отстояла свой суверенитет и добилась того, чтобы «Северный поток» был и газ российский все-таки туда поступал. Вот что происходит. Что касается гуманитарной катастрофы, которая сейчас происходит по вине польских властей, надо не водометы туда было гнать, а людей кормить, забирать их, обеспечивать их теплом, как требуют, между прочим, все религиозные конфессии европейские, Ватикан. Но Польша не выполняет ничего, что говорит сейчас Брюссель, потому что США получает деньги. Юлия Бешанова:

Но вместе с тем нас сегодня обвинили в том, что мы якобы помешали доставить гуманитарный груз на границу. «Они увидели, что граница дырявая, ничего не могут сделать. 30 лет Беларусь их защищала» Олег Гайдукевич:

Да мы их кормим. Я смотрел интервью Шевцова, Красный Крест. Наши женщины-депутаты ездили туда, Союз женщин. Более того, я сам расскажу, я объехал всю границу, мы парламентской комиссией по международным делам объехали всю границу, Гродно, всю Гродненскую область, что я увидел собственными глазами (и до эти событий, это было две-три недели назад, мы ездили) – со стороны Беларуси полный порядок, ни одной очереди, чистота, пограничники работают шикарно. То есть мы своих граждан защищаем. Как только фура въезжает на территорию Польши – очередь. Они даже с этим не могут разобраться. Свои граждане, на польских номерах. Они у них там в очередях стоят. Бардак. А денег сколько Брюссель выделил. А сейчас они увидели, что граница дырявая, ничего не могут сделать. 30 лет Беларусь их защищала. 30 лет. Ну, ребята. Вы хотите вводить санкции, вы хотите учить нас жизни, и чтобы мы за свои деньги вашу работу делали, польских пограничников. Но это бред! Дуда поблагодарил Тихановскую за то, что она поддержала действия польских властей. Это вообще смешно, я смеялся

Юлия Бешанова:

Ситуация, когда все, что происходит на границе, Дуда обсуждает с Тихановской. Олег Гайдукевич:

Это вообще смешно, я смеялся. Он позвонил Тихановской и поблагодарил Тихановскую за то, что она поддержала действия польских властей. А кто такая Тихановская? Юлия Бешанова:

Вот об этом и речь. Олег Гайдукевич:

Содержанка его же. Он позвонил. Знаете, это тоже самое, что мужчина звонит своей содержанке и просит ее сделать суп и пожарить котлет. Для меня это выглядит так. Она полностью зависит от этого президента Польши, начиная от сумочки, заканчивая колготами. И вот я не знаю, как к этому можно серьезно относиться. Это такой, знаете, политический демарш – кому-то показать что-то в Беларуси. Но уже европейским политикам давно надо было понять и принять. Никогда никакого разговора с беглыми предателями в Беларуси не будет. Мы не будем участвовать ни в одной международной конференции с их участием. Диалог может быть прямой, и мы от него не отказываемся, и он будет. Мы готовы разговаривать с польскими властями, с немецкими властями. И говорим, между прочим, уже идет диалог. И с США будет диалог, никуда никто не денется. Почему? Потому что союз Беларуси и России – все с нами будут говорить. Но без них. С ними разговора не будет. Объясню почему. Кто разговаривает с футбольным мячом? Разговаривают с тренером и футболистом. Так вот Польша – футболист, мы готовы разговаривать с футболистом и тренером этой футбольной команды, находящимся в Брюсселе и Вашингтоне. С футбольным мячом в виде Тихановской и Латушко говорить никто не будет. Это мяч, его пнули ногой – он полетел туда куда-то. Николай Щекин:

Даже больше можно сказать: они никто и зовут их никак. Юлия Бешанова:

Может, тоже стоит как-то отвечать? Беларусь не нарушила ни одной нормы – ни в отношении беженцев, ни в отношении других стран

Олег Гайдукевич:

Мы отвечаем. Мы отвечаем по закону. В чем разница между поляками, вернее польскими властями, и белорусскими властями? Потому что сами поляки, между прочим, поддерживают Беларусь, и очень антиправительственные в Польше сейчас настроения. Вот разница в том, что мы действуем исключительно по закону. Только с соблюдением международных норм. И не нарушили ни одной нормы: ни в отношении беженцев, ни в отношении других стран. То есть у нас четкое следование законодательству. Никакой риторики воинственной. Мы нигде не кричим, что мы завтра кого-то там что-то будем делать. Юлия Бешанова:

Что мы поставим заградотряд. Олег Гайдукевич:

Хотя у нас сил для этого предостаточно. Более того, мы ведем самую человеческую позицию. Я сейчас немножко о гуманитарных вещах думаю и переживаю. Я смотрел эти кадры с границ. Можно как угодно политически красиво рассуждать, но голодные, холодные дети, несчастные эти женщины, несчастные эти люди. Я когда вчера смотрел интервью одного из беженцев, который рассказывал, почему он вообще бежит из Ирака, когда он кричит: да при Саддаме Хусейне такого не было, чтобы люди из страны так уезжали. Николай Щекин:

И заметьте, кстати, в адрес Беларуси ни слова не было сказано негативного. «Потенциал военный Союзного государства опережает страны НАТО на 10-15 лет»

Олег Гайдукевич:

Никто ни разу не сказал, что там били, обижали, потому что только спасаем. Поэтому видите, как мы отвечаем. Но еще один наш ответ. Какие бы войска ни концентрировались на границе с Беларусью, в НАТО прекрасно понимают, что военным путем решать вопросы с Беларусью невозможно по одной простой причине, просто невозможно – в силу мощности наших спецслужб. И это не пустые слова. А если уже говорить о Союзном государстве и Российской Федерации, о нашем общем потенциале, то все военные эксперты мира сегодня говорят о том, что потенциал военный Союзного государства опережает страны НАТО на 10-15 лет. Это первое. Второе. Европа, настоящая Европа, в виде Германии, Австрии – им это не надо, поверьте, им не нужен конфликт. Они уже получили Украину. Когда заполыхала Украина, Европа застонала, потому что ничего, кроме миллиона беженцев украинских, которые пришли в Европу искать работу, Европа не получила. Это в Вашингтоне радовались. Европа не радуется. А теперь на секунду представьте, что заполыхала бы Беларусь или белорусско-польская граница. Это Европа полыхала бы, уже центр Европы бы полыхал. То есть Германия, старые страны Европы, которые являются основополагателями и действительно имеют суверенитет хоть какой-то, они будут всячески эти вопросы пытаться сгладить, решить и договориться дипломатическим путем. И тут есть у них огромное подспорье. В Беларуси нет политиков, которые не готовы вести законный диалог с любыми международными структурами Олег Гайдукевич:

В Беларуси нет политиков, которые не готовы вести нормальный, человеческий, законный диалог с любыми международными структурами. Вот, Беларусь (и, кстати, Россия) всегда только и показывала пример того, как надо вести международную политику: без угроз, без популизма вот этого и рассказывания сказок, и нагнетания обстановки на границе. Правильно сказал мой коллега: бывший президент Порошенко вдруг запел о том, что надо вводить адские санкции в отношении Лукашенко и Путина – он сказал. Они все свои беды европейские видят в одном – Беларусь и Россия. Газа нет – Беларусь и Россия виноваты. Электроэнергии нет – Беларусь и Россия виноваты. Почему не говорят, что Литва, правительство Литвы мозгов не имеет, взять и купить электричество у Беларуси? А им запрещают в Вашингтоне. Это же они дураки – с Китаем поссорились ради Вашингтона. Юлия Бешанова:

Со всеми поссорились. Олег Гайдукевич:

Со всеми, со всем миром поссорились.