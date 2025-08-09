«Замаячила надежда. Вышло интервью Александра Лукашенко журналу Time. Батька подробно, четко, искренне изложил американской публике, а это издание внимательнейшим образом читает именно элита Запада, что нужно сделать сейчас для достижения целей мира».
На новых купюрах могут быть размещены иные символы, отражающие национальную идентичность жителей Англии.
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