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Новости по тегу #Уинстон Черчилль

Азарёнок: никто не говорит о прекращении помощи Украине – униженная Европа оплатит весь кровавый банкет!
09 августа 2025 17:42

Азарёнок: никто не говорит о прекращении помощи Украине – униженная Европа оплатит весь кровавый банкет!

Черчилля планируют убрать с английских банкнот
02 июля 2025 13:27

Черчилля планируют убрать с английских банкнот

10 мая – Всемирный день движения для здоровья. Чем ещё известна эта дата?
10 мая 2023 06:56

10 мая – Всемирный день движения для здоровья. Чем ещё известна эта дата?

Азарёнок: «Вы вновь хотите подождать, пока мы до Берлина дойдём?»
18 февраля 2023 17:15

Азарёнок: «Вы вновь хотите подождать, пока мы до Берлина дойдём?»

28 декабря – Международный день кино. Чем ещё известна эта дата?
28 декабря 2022 08:22

28 декабря – Международный день кино. Чем ещё известна эта дата?

28 ноября – Всемирный день сострадания. Чем ещё известна эта дата в истории?
28 ноября 2022 07:00

28 ноября – Всемирный день сострадания. Чем ещё известна эта дата в истории?

Сергей Рачков: на Западе сейчас делается попытка очень жёсткой демонизации белорусов, россиян
23 августа 2022 19:04

Сергей Рачков: на Западе сейчас делается попытка очень жёсткой демонизации белорусов, россиян

Вадим Елфимов: благодаря западным санкциям наша страна живет, развивается и процветает
06 марта 2022 17:05

Вадим Елфимов: благодаря западным санкциям наша страна живет, развивается и процветает

Азарёнок: «Дипломатия Запада веками действует только в рамках этих двух пушкинских строк. Бабки и кровь, кровь и бабки»
23 января 2022 16:40

Азарёнок: «Дипломатия Запада веками действует только в рамках этих двух пушкинских строк. Бабки и кровь, кровь и бабки»

Евгений Пустовой: слова раннего Лукашенко «я свою страну не поведу за цивилизованными государствами» звучат пророчески
11 декабря 2021 19:25

Евгений Пустовой: слова раннего Лукашенко «я свою страну не поведу за цивилизованными государствами» звучат пророчески

Саевич: «Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка как Сталин, Рузвельт и Черчилль»
06 декабря 2021 21:21

Саевич: «Александр Лукашенко, Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вот эта большая тройка как Сталин, Рузвельт и Черчилль»

Азарёнок: «Ничему жизнь не учит. Уже сколько раз Польша влезала своей поросячьей мордочкой в мировую политику»
18 ноября 2021 17:12

Азарёнок: «Ничему жизнь не учит. Уже сколько раз Польша влезала своей поросячьей мордочкой в мировую политику»