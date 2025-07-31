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В полуфинале международного турнира по мини-футболу сборная Беларуси сыграет с Таиландом

31 июля 2025 20:07
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Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет с Таиландом в полуфинале международного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева в заключительном поединке предварительного этапа разгромили Новую Зеландию 10:0 и заняли первое место в своем квартете. Наши парни стали вторыми в группе «В» – в их активе две победы и поражение.

Напомним, подопечные Александра Черника переиграли команду Австралии 2:1, а также разгромили Замбию – 4:0. Но уступили Саудовской Аравии – 2:4. Противостояние за выход в финал состоятся 2 августа, а решающий поединок и встреча за бронзу пройдут на следующий день. Эти соревнования рассматриваются нашим тренерским штабом как этап подготовки к чемпионату Европы.

# Мини-футбол

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