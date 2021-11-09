«Войти в тренд пятилетия». Крупко рассказал, как будет работать Минсельхозпрод в ближайший год
Новости Беларуси. Беларусь увеличивает экспорт продовольствия. Это сегодня, 9 ноября, подчеркнул заместитель премьер-министра Александр Субботин на открытии международной специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коммерческие контракты заключены с десятками государств. Поставки идут в том числе в страны Европейского союза и Африки. Особенно пользуется спросом белорусская молочка и мясо. По итогам 2021 года на экспорте продуктов страна рассчитывает заработать около 6 миллиардов долларов.
«Спрос увеличивается, цены идут вверх». Субботин рассказал, сколько денег заработали белорусы на экспорте продуктов – читайте здесь.
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Задачей первого года пятилетки, прирасти 250 миллионов долларов США, чтобы войти в тренд пятилетия, выйти на 7 миллиардов долларов в 2025 году. Фактически первый год пятилетки близится к окончанию, по 9 месяцам мы видим, что сегодня мы сохраняем прирост 529 миллионов долларов к уровню прошлого года. С учетом роста цен в мире на продовольствие, я думаю, что эту тенденцию мы сохраним и первый год будет выполнен.
«Продэкспо-2021» – крупнейшая в Беларуси продовольственная выставка-ярмарка. Здесь представлено более 100 участников и лучшие образцы продуктов питания как отечественных производителей, так и зарубежных компаний. Помимо презентации достижений в производстве, «Продэкспо» еще и отличная площадка для расширения рынков сбыта и поиска новых партнеров.