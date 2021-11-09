«Войти в тренд пятилетия». Крупко рассказал, как будет работать Минсельхозпрод в ближайший год

Коммерческие контракты заключены с десятками государств. Поставки идут в том числе в страны Европейского союза и Африки. Особенно пользуется спросом белорусская молочка и мясо. По итогам 2021 года на экспорте продуктов страна рассчитывает заработать около 6 миллиардов долларов.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Задачей первого года пятилетки, прирасти 250 миллионов долларов США, чтобы войти в тренд пятилетия, выйти на 7 миллиардов долларов в 2025 году. Фактически первый год пятилетки близится к окончанию, по 9 месяцам мы видим, что сегодня мы сохраняем прирост 529 миллионов долларов к уровню прошлого года. С учетом роста цен в мире на продовольствие, я думаю, что эту тенденцию мы сохраним и первый год будет выполнен.