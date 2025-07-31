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Алина Змушко вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре

31 июля 2025 19:56
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Алина Змушко вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

31 июля определились участницы решающего заплыва на дистанции 200 метров брассом. Белоруска прошла в одну вторую с третьим графиком. Там она показала время – 2 минуты 23 секунды 33 сотые и с пятым результатом шагнула в «медальную» стадию. Розыгрыш наград с участием восьми сильнейших спортсменок состоится завтра. Ранее Алина заняла седьмое место на стометровке брассом. Кроме того, в пятницу отборочные заплывы проведут две представительницы нашей команды – Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай.

# Плавание

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