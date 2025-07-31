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Смоленский «Славутич» одержал победу на старте 25-го розыгрыша Кубка страны

31 июля 2025 20:03
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Смоленский «Славутич» одержал победу на старте юбилейного 25-го розыгрыша Кубка страны, который с 2013 года носит имя легендарного белорусского хоккеиста Руслана Салея, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первую шайбу турнира забросил форвард российской дружины Дмитрий Носков на 13-й минуте. Однако на исходе дебютной двадцатиминутки Андрей Геращенко реализовал большинство и восстановил паритет. Во втором отрезке команды еще по разу огорчили друг друга. Максим Полькин вновь обеспечил преимущество гостей, а Егор Залитов вернул равенство на табло. Сценарий противостояния в заключительной трети не изменился. На результативный выстрел Данилы Куркова ответил Виктор Бовбель. Основное время так и завершилось вничью – 3:3. А в овертайме удача была на стороне «Славутича».

# Хоккей

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