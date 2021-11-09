«Выходим на рынок с новыми видами продукции». Что готовит для покупателей старейший мясокомбинат Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь увеличивает экспорт продовольствия. Это 9 ноября подчеркнул заместитель премьер-министра Александр Субботин на открытии международной специализированной выставки-ярмарки «Продэкспо-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Спрос увеличивается, цены идут вверх». Субботин рассказал, сколько денег заработали белорусы на экспорте продуктов – читайте здесь.

Это крупнейшая в Беларуси продовольственная выставка-ярмарка. Здесь представлено более сотни участников и лучшие образцы продуктов питания как отечественных производителей, так и зарубежных компаний. Помимо презентации достижений, «Продэкспо» еще и отличная площадка для расширения рынков сбыта и поиска новых партнеров. А наши отечественные производители хорошо известны и уже давно пришлись по вкусу и за рубежом.

Татьяна Косякова, заместитель начальника управления промышленности, качества и стандартизации Белкоопсоюза:

Для нас это значимое мероприятие, мы всегда к нему детально и тщательно готовимся. Выбираем лучшие новинки и образцы нашей продукции. Надеемся, что это всегда является для нас возможностью для расширения рынков сбыта, а также ознакомления потребителей с нашей традиционной продукцией, а также с новинками, которые внедрены в производство.

Сергей Некрашевич, генеральный директор ОАО «Минский мясокомбинат»:

Мы хотим позиционировать старейший мясокомбинат республики как принципиально новый и для этого выходим на рынок с новыми видами продукции, которая востребована сегодня у наших потребителей. Достаточно качественная, но по приемлемой цене. Сегодня мы работаем с рынками Российской Федерации, Узбекистана, Казахстана, Грузии, но с новыми видами продукции готовы идти и на новые рынки. «Войти в тренд пятилетия». Крупко рассказал, как будет работать Минсельхозпрод в ближайший год – читайте здесь.

Коммерческие контракты заключены с десятками государств. Поставки идут в том числе в страны Европейского союза и Африки. Особенно пользуется спросом белорусская молочная продукция и мясо. По итогам 2021 года на экспорте продуктов страна рассчитывает заработать около 6 миллиардов долларов.