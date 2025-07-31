Рыженков о назначениях в МИД: более половины – люди из реального сектора экономики и отраслевых министерств

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир, стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самое перспективное направление – Африка. Именно там потенциал потребительского спроса. Туда мы едем на тракторах, и в десяточку попали с молочными продуктами и детским питанием. Три кита для нашего экспорта. Качество экспортной продукции. Можно вернуться к советскому опыту экспортных вариантов. Новая модель работы на рынках. А это привязанные кредиты и локализация сборочных производств. И третье – вовлечение среднего бизнеса в экспортное дело.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
За последний год из общего количества назначений (184 в нашей системе) 95, то есть более половины, – это сотрудники из реального сектора экономики и отраслевых министерств. То есть Министерство экономики, промышленности, сельского хозяйства, областных структур, районных. Уже более половины.
Читайте также:
Лукашенко о диалоге с ЕС: мы открыты к любым переговорам, в том числе и по миграционной политике
Министр экономики: в Беларуси сформирована привлекательная среда для реализации инвестпроектов
Лукашенко – белорусским послам: без вас никто сюда никаких мигрантов не пустит