Рыженков о назначениях в МИД: более половины – люди из реального сектора экономики и отраслевых министерств

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир, стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое перспективное направление – Африка. Именно там потенциал потребительского спроса. Туда мы едем на тракторах, и в десяточку попали с молочными продуктами и детским питанием. Три кита для нашего экспорта. Качество экспортной продукции. Можно вернуться к советскому опыту экспортных вариантов. Новая модель работы на рынках. А это привязанные кредиты и локализация сборочных производств. И третье – вовлечение среднего бизнеса в экспортное дело.