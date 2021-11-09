Военная техника Польши и гуманитарная помощь из Беларуси. Что произошло за 9 ноября на белорусско-польской границе?

Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест и сенаторы привезли на границу гуманитарную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация по-прежнему остается напряженной. Предстоящей ночью ожидается значительное похолодание. Вещи и еду распределяют так, чтобы не допустить давки: в стихийном лагере уже более 2 000 нелегальных мигрантов. Как прошел второй день противостояния беженцев европейской толерантности в репортаже Григория Азаренка.

Это голос обманутых народов. Голос всех тех, кого уже десятилетиями бомбят, уничтожают, мучают. Делают это те, кто громче других вопит о гуманизме и правах человека. Так посмотрите в эти глаза. «Вот смотрите, это солдаты напротив детей стоят». Что говорят беженцы на границе с Польшей? Несколько тысяч человек. Большинство – женщины и дети. Уже вторые сутки они замерзают.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы видим, что поляки готовы на все. Подготовлен водомет. Напомню, что прошлой ночью было -2, этой ожидается -6 – их это не останавливает. Мы видим военную дискотеку, они, я так понимаю, меняют сейчас свои боевые расчеты. Во время прямого эфира с белорусско-польской границы к Азаренку подошел мальчик. И вот что он сказал. Колючей проволоки уже два ряда, ну а мигранты уходить никуда не собираются, они намерены достичь своей цели и настроены решительно. У них не было ни еды, ни воды. А на той стороне – унизительный смех панов. Им смешно. Они пригнали больше 10 тысяч вояк. Матюгальник (так в народе называют их извещатель) гудел всю ночь. Над людьми баражируют вертолеты. Их слепят приборами. И чуть что – готовы стрелять.

Придыбайло рассказал о ночи в лагере беженцев: лежит ребенок, а возле него черный рюкзак, но он белый. Потому что выпал иней. Подробности здесь. Но у белорусов сердце не зачерствело. Сенаторы, общественность, неравнодушные люди привезли еду, тысячи бутылок воды, теплые вещи. «Это очень большой груз, порядка трех тонн». Сенаторы привезли на границу гуманитарную помощь беженцам. Подробности здесь.

Посмотрите на эту картину. На польской территории едет военная техника. А на нашей – машины с гуманитарной помощью.

Полиция Польши очень проблемная, говорит нельзя, нет. Все голодные, всем холодно. И такие волны подлого лицемерия захлестывают сейчас антицивилизованный мир. Они ждут, чтобы все эти люди, эти дети умерли. Нет того человека, который остался бы равнодушным к таким кадрам. Поляки говорят, что детей здесь нет. Посмотрите, бессовестные.