Николай Щёкин: «Польша проявила военно-политический садизм впервые в Европе за последние 80 лет»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и политолог Николай Щекин. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня мы не можем обсудить ни одной другой темы, кроме как ситуацию, которая сейчас складывается на наших внешних рубежах. Несколько тысяч беженцев застряли на нейтральной территории между нашей страной и Польшей. Если рассуждать объективно, что сейчас происходит на границе? Начиная от гуманитарной катастрофы до спровоцированного миграционного кризиса – как это оценивать? Николай Сергеевич, я знаю, что вы связывались с людьми, которые сейчас работают на границе, буквально несколько часов назад. Олег Сергеевич [Олег Гайдукевич – прим. ред.] говорит о том, что звучат выстрелы. Насколько там сейчас действительно сильная там группировка войск, кто сейчас стоит на границе? Ведь это не только стражи граничные так называемые. Вялотекущий конфликт перерос в огнедышащую прорву, в которую затягиваются все интересы, которые есть в Европе

Николай Щекин, политолог:

В развитие сказано уже Олегом Сергеевичем. Первое, действительно, есть Дублинская конвенция 1990 года, которую Польша полностью нарушает. Но и в 2015 году, как правильно было сказано, Меркель всех пригласила в Европу, всех без исключения. На сегодняшний день ситуация складывается не очень хорошая в том плане, что вялотекущий конфликт перерос в такую огнедышащую прорву, в которую затягиваются сейчас все интересы, которые только есть в Европе. Что мы видим? На границе сейчас с Беларусью 10 тысяч военных натовских, плюс 2 000 полицейских, плюс 1 500-1 800 – это представители территориальной обороны, плюс (это самое интересное) почти 2 500, мало кто об этом знает, представителей ЧВК, причем от НАТО, которые курирует НАТО. «Это полное нарушение международного права» Юлия Бешанова:

Это не нарушение международных договоренностей? Николай Щекин:

Это именно те, кто целенаправленно, тихо, спокойно занимаются физическим уничтожением людей. Это полное нарушение международного права. Плюс объявлено чрезвычайное положение на территории приграничной. Сегодня туда не могут заехать никто из представителей гражданского общества Польши, никто даже из госСМИ Польши. Более того, сегодня днем, обращение Ватикана к Евросоюзу. Обращение Евросоюза к Польше, чтобы соблюдали все правила. Представитель Ватикана о беженцах у польских границ: «Призываем все стороны принять на себя ответственность». Подробнее здесь. Юлия Бешанова:

Очень абстрактно – соблюдали все правила. Но есть 3 000 человек на границе – что с ними делать, что дальше?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Закон, вы поймите, прописано в законодательстве. «На протяжении многих столетий Польша всегда выступала в качестве провокатора» Николай Щекин:

На счет позориться – им, по-моему, все равно. На протяжении многих столетий Польша всегда выступала в качестве провокатора. Вот их истинное лицо. Что касается позора и всего остального, здесь долгоиграющая игра такая, скажем так, игра вдолгую. Польша отметает практически все предложения Евросоюза. Это говорит о чем? Это говорит о том, что подчиняется полностью Вашингтону. Вашингтону необходимо здесь действительно развернуть конфликт. Одновременно же сейчас что творится в Черном море? Незапланированный ввод в акваторию Черного моря военных кораблей. Все это если комплексно рассматривать, создается почва для провокации. Будет она или нет – это уже другой вопрос. Сегодняшний разговор министра иностранных дел России Лаврова и министра иностранных дел Беларуси Макея. Я думаю, о многом говорят, и результаты мы тоже услышим. Конечно, сейчас идет дипломатическая игра, но такое складывается ощущение, что Польша и Литва пошли ва-банк. Во-первых, как здесь было правильно сказано, с одной стороны, внутри этих стран гражданское общество уже ненавидит свою преступную власть, и об этом открыто заявляют. С другой стороны, у них ничего не получилось на протяжении последних полутора лет с Беларусью, значит руками НАТО и подпитываемые, финансируемые именно США они хотят спровоцировать. Юлия Бешанова:

А НАТО будет оказывать полякам помощь? «Польша проявила военно-политический садизм впервые в Европе за последние 80 лет»

Николай Щекин:

Они уже оказали. Вы поймите, ведь эти 10 тысяч армейцев – это натовские все, скажем так, службы, инфраструктура НАТО. Для чего они в течение последнего месяца туда практически стягивали всю инфраструктуру? Польша проявила военно-политический садизм впервые в Европе за последние 80 лет. Такого еще не было. Мы не берем сейчас войну в Югославии, там немного другая ситуация была – там была бомбежка, и все. Но речь идет о том, что постараются зацепить Беларусь в обязательном порядке. Этот конфликт уже есть, будем от этого отталкиваться. То, что этот конфликт не обойдется без жертв, это само собой, согласитесь. Логика подсказывает. Юлия Бешанова:

То есть вы думаете, что и стрелять готовы? В женщин и детей? Николай Щекин:

Они, во-первых, уже стреляли. Во-вторых, логика подсказывает, что если стоит такое вооружение, оно не будет молчать. Миф польский о состоятельности разрушился. В самой Польше назревает большой скандал Николай Щекин:

Евросоюз выделил 350 миллионов евро, то есть создана большая коррупционная схема европейская. Другой вопрос, что сейчас в Европе происходит транзит власти. В Германии, во Франции заниматься этими вопросами некому. Меркель на себя уже ответственность не берет. Ей дальше жить надо как-то, и политически в том числе, хотя ее заявления о другом говорят. Поэтому Вашингтон и создает этот плацдарм. Тут еще очень важный момент. Мы все увидели, что миф польский о состоятельности государственности польской, о социальной обеспеченности, о том, что Польша – самодостаточное государство, он разрушился. Даже не под натиском, а оттого, что какие-то несколько тысяч мигрантов подошли к границе. Не более того. В самой Польше назревает большой скандал, скажем так. «Польша олицетворяет коллективного Байдена» Николай Щекин:

Другой вопрос, что несколько дней назад была видна некоторая растерянность, конечно, у Дуды. Он, наверное, ожидал большей поддержки от Вашингтона, пока Байден спал где-то. Польша олицетворяет коллективного Байдена.

Юлия Бешанова:

Получается, что Польша сейчас один на один с Литвой осталась? Николай Щекин:

Нет, она олицетворяет коллективного Байдена. Там долгоиграющие задачи, четкие задачи. Если кто-то думает, что цели изменилась по отношению к нам и Союзному государству, это не так. Поменялись методы. Вот они как раз, мы их видим, как они меняются, они идут уже через людей, через мигрантов. Это самые болезненные вещи. Юлия Бешанова:

Ну, конечно, когда мы видим детей, женщин там. Лукашенко выдерживает паузу. Вот эта выдержка и его терпение их бесят Николай Щекин:

Вызвать психологическую нервозность белорусского общества, обвинить свои власти в чем-то. Но они не поняли, они обхитрили сами себя. Они вызвали негатив в своем обществе. Вот они этого не поняли. А то, что они, как по словам Черчилля, играют роль гиены, я думаю, зашли даже еще дальше, чем гиены. Если кто-то считает, что они не знают, что они творят – знают, все знают. Здесь есть несколько выходов из этой ситуации. Может быть звонок в Вашингтон из Москвы, непосредственно в ЦРУ, куда-то еще, действительно, но при этом все равно будет какая-то провокация в обязательном порядке. Этого исключать нельзя. И здесь большое спасибо главе государства Президенту Лукашенко, что он выдерживает паузу. Вот эта выдержка и терпение их бесят. Они же не могут понять, почему Президент Лукашенко не бегает, не выступает, ничего. Он знает систему свою. Потому что у нас погранвойска, здесь было правильно сказано, они высокопрофессиональны, в отличие от польских. Другой вопрос, что реакция Брюсселя довольно-таки странная. И Баррозу заявил, и брюссельские чиновники заявили о том, что поедут договариваться в третьи страны. Это смешно. Это первое. Второе. Единственное, что насторожило, это приезд на границу Дуды, Моравецкого и представителей НАТО и обсуждение вопросов. Каких? Первое – что еще надо сделать на границе, каким образом спровоцировать и как обвинить Беларусь?