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Белоруска осталась в шаге от медали на ЧЕ по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет

31 июля 2025 20:10
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Ангелина Буркина осталась без медали чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет, который проходит в Афинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, выступающая в весовой категории до 49 килограммов, по ходу турнира победила соперниц из Канады, Китая и Румынии, но в полуфинале уступила американке Морган Тернер и оспаривала бронзу континентального форума. В поединке за место на пьедестале ей противостояла Комал Верма из Индии. К сожалению, сломить сопротивление оппонентки у Ангелины не получилось, она потерпела неудачу – 3:8.

По итогам предварительных встреч 31 июля шанс на награду сохраняют Анастасия Белуга и Варвара Алисеенко. Наши девушки попали в завтрашние утешительные схватки. Ксения Криштофик и Ульяна Лапаник оступились на стадии квалификации.

# Борьба

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