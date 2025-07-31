Минск принимает тритий этап международного турнира по современному пятиборью Кубок Леднёва

Третий этап международного турнира по современному пятиборью «Кубок Леднева» принимает Минск. На награды претендуют сильнейшие представители Беларуси, России и Казахстана, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят в новом бассейне и на стадионе главного спортивного вуза страны. Первыми на старт вышли женщины. В полуфинале борьбу вели 13 белорусок. После прохождения всех дисциплин дальше прошел отечественный квинтет. Лучший результат и вторая промежуточная позиция у Виолетты Гуреевой. Призер египетского этапа Кубка мира Анастасия Малашеноко в родных стенах пока 10-я. Квалификационный барьер также преодолели Ирина Николаева, Вера Ходкевич и Милана Певец. Отметим, заключительный вид – лазер-ран – девушки проходили под проливным дождем.

Агния Иванова, главный судья соревнований: Для пятиборцев любые погодные условия всегда являются хорошими. Девочки показали себя с лучшей волевой стороны. Сегодня полуфинальная стадия. Все сражались достойно. Те, кто попадали в финал, боролись и сражались. Вот наши белорусские девочки, пусть они участвовали и в первом слабейшем забеге, но они показали очень достойные результаты.

Андрей Макушин, главный тренер сборной России по современному пятиборью:

Нам всегда нравится приезжать в Минск. Мы любим этот город, любим Беларусь в целом. Так что с удовольствием приезжаем здесь соревноваться. Определяющий этап действительно определяющий. Кто-то может поправить свою позицию в турнирной таблице в целом, потому что допускается на финал всего лишь 36 человек. Спортсмен должен быть разноплановым, должен в любую погоду соревноваться, невзирая ни на что.

Финал у женщин состоится 2 августа. Уже 1 августа борьбу начнут мужчины. На старт выйдут 44 спортсмена, в том числе и 19 белорусов.