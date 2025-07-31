Прямой эфир

Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела первое поражение на международном турнире в Таиланде

31 июля 2025 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела первое поражение на международном турнире в Таиланде, но продолжает свой путь к чемпионству, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче предварительной группы В наши парни уступили команде Саудовской Аравии. Долгое время ни одной из дружин не удавалось поразить ворота друг друга. Однако незадолго до окончания первой половины встречи Владислав Селюк открыл счет в противостоянии и вывел соотечественников вперед. Сразу после перерыва оппоненты активизировались и забили два довольно быстрых мяча, на что у капитана нашей сборной нашелся ответ – Селюк оформил дубль. Но «аравийцы» сумели до финальной сирены еще дважды огорчить подопечных Александра Черника. Как итог, поражение с результатом – 2:4. Тем не менее белорусы обеспечили себе участие в плей-офф соревнований и уже в субботу проведут поединок за выход в финал.

# Мини-футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Алина Змушко вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре
31 июля 2025 19:56

Алина Змушко вышла в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре

Анастасия Ющиева стала медалисткой первенства Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров
31 июля 2025 11:43

Анастасия Ющиева стала медалисткой первенства Европы по тяжёлой атлетике среди юниоров

Белорусские спортсмены продолжают выступление на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре
31 июля 2025 11:42

Белорусские спортсмены продолжают выступление на ЧМ по водным видам спорта в Сингапуре