Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела первое поражение на международном турнире в Таиланде, но продолжает свой путь к чемпионству, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче предварительной группы В наши парни уступили команде Саудовской Аравии. Долгое время ни одной из дружин не удавалось поразить ворота друг друга. Однако незадолго до окончания первой половины встречи Владислав Селюк открыл счет в противостоянии и вывел соотечественников вперед. Сразу после перерыва оппоненты активизировались и забили два довольно быстрых мяча, на что у капитана нашей сборной нашелся ответ – Селюк оформил дубль. Но «аравийцы» сумели до финальной сирены еще дважды огорчить подопечных Александра Черника. Как итог, поражение с результатом – 2:4. Тем не менее белорусы обеспечили себе участие в плей-офф соревнований и уже в субботу проведут поединок за выход в финал.