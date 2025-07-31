Лукашенко предупредил дипломатов: чтобы эффективность была от наших этих посиделок!

Тема максимально глобальная: ее масштабы, ни много ни мало – весь мир. Мир стремительно меняющийся. Мир, который на глазах становится многополярным. Мир, где формируются принципиально новые центры силы. Мир, где далеко не всегда играют по справедливым правилам. Как в этих не самых простых исторических условиях сформулировать, сохранить и отстоять белорусские интересы на всех континентах? Об этом большой, максимально предметный и откровенный разговор у Президента. 31 июля во Дворце Независимости те, кто представляет нашу страну в десятках государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусской дипломатии новое лицо. Молодые кадры со знанием уникальных языков. Штучных специалистов готовят даже в МГИМО. Но могли бы и наши ведущие вузы. Это как раз про незадействованный потенциал. О нем речь. Советы внешнеполитического ведомства расшевелили наших традиционных экспортеров. А напутствие Президента точно всех взбодрило.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что и в правительстве, и в Национальном банке, еще где-то нам надо определиться вот в этот период, Максим Владимирович, чтобы эффективность была от наших этих посиделок, ибо они останутся посиделками. И вас, и меня оценят так, что, ну, как было, так и есть. Вот приехали для парада, показали друг другу, Президент что-то сказал, о чем мы давно слышали и знали, и разошлись. Эффекта ноль, впечатлений ноль и прочее-прочее – ноль-ноль-ноль. Поэтому давайте откровенно, чтобы это толк был.

Неважных тем нет. Вот и Президент сегодня на совещании с дипломатическим корпусом говорит об уборочной, обращаясь к губернаторам.