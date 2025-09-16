Авдонин: учения «Запад-2025» – это информационная победа Беларуси над НАТО и Польшей

Григорий Азаренок, СТВ:

Учения «Запад» завершены. Активная их часть завершена. Алексей, мы так ни на кого и не напали. Там целая же польская разведка сообщала, обещала, что будет 100 тысяч военнослужащих, что это подготовка и отработка нападения. Там целые конгломераты этих СМИ верещали, кричали. А мы даже за пределы Борисовского района никуда не вышли. А как так?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Проблема НАТО заключается в их инертности. То есть обратите внимание, все те заявления, которые они делали, в том числе и закрытие границы – это заранее согласованные планы и порядок действий. То есть они ожидали, что на нашей территории, на Западной Беларуси, будет проводиться учение. Они думали когда? Не месяц назад, а год назад где-то, ориентировочно. И они: «Ага, у них будут учения. Давайте мы эти учения используем как повод для нагнетания ситуации в Восточной Европе».

Правильно? Против Беларуси, против России, в целом против Союзного государства. И тут, естественно, я думаю, Президенту докладывают соответствующие ведомства, какие провокации планировали со стороны НАТО. Естественно, было принято решение провести учение за пределами Минска, в ту сторону Восточной Беларуси. И как результат, естественно, НАТО не среагировало, и они по инерции эти заявления начали делать. Провокации начали делать, решения о закрытии границ.

А они выглядят абсурдно, то есть они не накладываются на ту информационную ситуацию и фактуру, которая есть. Объективный результат, правильно? Мало того, все учения были проведены с крайне высоким уровнем, как это американцы любят говорить, транспарентностью, открытостью. И, естественно, для Запада, для НАТО, для Европы все это выглядело крайне неуместно. Так бы хотелось, чтобы Беларусь все закрыла. Да еще провела прямо на границе с Польшей или там с Прибалтикой. Вот тогда бы, представьте, как бы работали все рупоры глобальных СМИ.

Григорий Азаренок:

А мне кажется, у них соотносить то, что они несут с реальностью, уже не обязательная функция вообще.

Алексей Авдонин:

Ну да, они уходят в гиперреальность по Жану Бадрийяру и формируют, уже ее сформировали. Они формируют ее, а потом начинают в нее верить. И об угрозе, и об БПЛА, и прилетели, улетели. Поэтому хочется сказать. Польша в очередной раз вместе с НАТО совершили стратегические ошибки, проиграли информационную войну нам, белорусам. То есть мы, белорусы, обыграли НАТО. И это надо признать. И надо признавать, что результат проведения учений «Запад-2025», это не только успех в отработке каких-то тактических, оперативных, стратегических задач. Но в первую очередь это победа в информационном поле. И очень сильная победа, на мой взгляд.

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