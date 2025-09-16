«Шоу воды, огня и света!» с захватывающими трюками – Гомельский цирк дарит зрителям яркие эмоции

Яркие эмоции гостям Гомельского цирка дарит грандиозная программа «Шоу воды, огня и света!». Представление под руководством Анатолия Сокола вызвало настоящий ажиотаж и собирает полные залы. Оно одно из лучших в России.

Завораживающие спецэффекты, свет, фонтаны и водопады переносят зрителя в магический мир, где вода и огонь сливаются воедино. В программе участвуют эквилибристы и иллюзионисты, акробаты и жонглеры, дрессировщики и клоуны. Артисты Росгосцирка удивляют публику своими трюками. Так, Алексей Сокол на арене проходит целое испытание, оплетенный цепями, он выбирается из стеклянной колбы с водой.

Алексей Сокол, иллюзионист: Чтобы иллюзия и магия в том виде, в котором она сейчас есть, получалась, очень много задействовано техники, науки. Мой трюк лично готовился около трех лет.

Анар Джабраилов, жонглер «Шоу воды, огня и света!»: Моя задача – раскачать зрителя, чтобы эмоционально он был настолько спокоен, ощущал чувство праздника, хлопал, самое главное. И я 16 сентября вышел и понимаю, насколько потрясающий гомельский зритель. Просто не хотелось уходить с манежа.

Елизавета Сокол, солистка иллюзионного аттракциона:

Я с детства в цирке, в такой атмосфере. Для того чтобы улучшить наши навыки, мы каждую неделю со всем балетом собираемся, проводим мастер-классы и развиваем свои танцевальные навыки.

«Шоу воды, огня и света!» желающие еще могут увидеть. Яркую программу представляют в Гомельском цирке.

*На правах рекламы.