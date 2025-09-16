Минское «Динамо» занимает 7 место в индексе силы КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила первый индекс силы команд в новом сезоне. Это показатель, который подсчитывается математически на основе показателей в текущем розыгрыше и отражает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» находится на седьмом месте. Напомню, «зубры» на минувшей неделе обыграли московский «Спартак» и «Барыс» из Казахстана, но уступили нижнекамскому «Нефтехимику». Возглавило рейтинг «Торпедо», следом идут ЦСКА и «Автомобилист». Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет 19 сентября в Санкт-Петербурге против местного СКА.