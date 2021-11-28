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Собрано 9 млн тонн зерна. Каким был 2021 год для сельского хозяйства?

28 ноября 2021 18:27
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Новости Беларуси. При всей политической и экономической турбулентности экспорт белорусского продовольствия прибавляет. От наших продуктов питания не отказывается ни одна страна. Некоторые товары, конечно, могут бойкотировать, но непременно нуждаются в других, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Собрано 9 млн тонн зерна. Каким был 2021 год для сельского хозяйства?-1

Илона Волынец, СТВ:  
В целом, для сельского хозяйства 2021 год сложился неплохо. Собрано 9 миллионов тонн зерна, почти миллион тонн картофеля, более 600 тысяч тонн овощей. За 9 месяцев экспорт достиг отметки в 4,7 миллиарда долларов. Это выше уровня 2020 года. Президент на неделе обозначил стратегию для отрасли.  

Президент Беларуси: мне главное, чтобы люди могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены – подробнее здесь.  

# Сельское хозяйство # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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