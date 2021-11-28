Начали часто устраивать учения. Соседи Беларуси стягивают военную технику к границам

Новости Беларуси. Глядя на милитаризм сопредельных государств, возникает ощущение, что военные соседних стран задолго до официального старта вошли в ритм черной пятницы: когда важно затариться обновками побольше и побыстрее. А уже потом подумать, зачем Литве очередные партии самолетов, Польше – танков, а Эстонии – кораблей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Тем временем, куда ни глянь, военные демонстрируют неуемную тягу к знаниям, и устраивают учения одно за другим. И да, разумеется, это внутреннее дело каждого из государств. Но теперь по порядку. 16-я механизированная дивизия Военных Сил Польши провела активную фазу учения в непосредственной близости от границы с Беларусью. В маневрах были задействованы танковая и механизированная бригады, тактическая группа НАТО и артиллерийский полк.

Украина также воплотила свои просветительские идеи и организовала тактические учения с участием десантников и военной авиации на полигоне в Житомирской области. По случайному совпадению, опять недалеко от границы с Беларусью. А на Адажском полигоне в Латвии проходят международные военные маневры с боевыми стрельбами из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия и полетами военной авиации.

Илона Волынец:

Ну и Литва. Здесь создали новую военную базу, которая находится, вы не удивитесь, в 6 километрах от Гродненского района. Возведение полигона объясняют необходимостью оперативно приходить на помощь пограничникам в случае увеличения потока мигрантов. И заодно здесь проводят занятия по боевой подготовке военнослужащие. Что ж, приятно иметь дело с образованными людьми.