Прямой эфир

Дефицит бюджета Польши может достигнуть астрономического уровня

16 сентября 2025 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полякам, похоже, надо готовиться к тяжелым временам. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на исследования экономистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета Польши может достигнуть астрономического уровня-2

Финансовое будущее страны довольно пессимистично. И основания для этого – действия, а точнее, бездействие нынешнего правительства. По мнению экспертов, дефицит бюджета Польши в ближайшее время может достигнуть астрономического уровня – 7 % ВВП. 

Польские экономисты дают властям ряд рекомендаций, которые, мягко говоря, не понравятся жителям страны. Первая и самая неприятная – сократить разного рода социальные выплаты и отменить льготы. Соцрасходы – одна из самых затратных статей бюджета. 

Второй непопулярный шаг – введение военного налога. Эта необходимость продиктована желанием властей довести оборонные расходы до 5 % ВВП. И явно без помощи простых граждан это сделать не получится. Нужно опустошать их кошельки. По мнению специалистов, без таких радикальных мер Польша столкнется с серьезными финансовыми трудностями.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
17 сентября – день краха Польши. Почему в Европе нет единства? Объяснил политолог
16 сентября 2025 17:25

17 сентября – день краха Польши. Почему в Европе нет единства? Объяснил политолог

Польский президент намерен в Берлине потребовать репарации от ФРГ – Politico
16 сентября 2025 15:48

Польский президент намерен в Берлине потребовать репарации от ФРГ – Politico

Трамп: Зеленский должен будет пойти на сделку по урегулированию в Украине
16 сентября 2025 15:25

Трамп: Зеленский должен будет пойти на сделку по урегулированию в Украине