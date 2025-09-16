Дефицит бюджета Польши может достигнуть астрономического уровня

Полякам, похоже, надо готовиться к тяжелым временам. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на исследования экономистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовое будущее страны довольно пессимистично. И основания для этого – действия, а точнее, бездействие нынешнего правительства. По мнению экспертов, дефицит бюджета Польши в ближайшее время может достигнуть астрономического уровня – 7 % ВВП.

Польские экономисты дают властям ряд рекомендаций, которые, мягко говоря, не понравятся жителям страны. Первая и самая неприятная – сократить разного рода социальные выплаты и отменить льготы. Соцрасходы – одна из самых затратных статей бюджета.

Второй непопулярный шаг – введение военного налога. Эта необходимость продиктована желанием властей довести оборонные расходы до 5 % ВВП. И явно без помощи простых граждан это сделать не получится. Нужно опустошать их кошельки. По мнению специалистов, без таких радикальных мер Польша столкнется с серьезными финансовыми трудностями.