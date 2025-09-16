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Завершился 12-й этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

16 сентября 2025 20:15
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Завершился 12-й этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Сегодня спортсмены преодолели маршрут протяженностью немногим более 130 километров по дороге из Владикавказа в Дигорское ущелье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это один из самых сложных участков, включающий горные массивы. Победу праздновал представитель Казахстана Даниил Пронский. К сожалению, белорусы не попали на пьедестал. Однако впереди участников ожидают новые вызовы. Суммарно гонщики проедут без малого 2 тысячи километров по территории шести регионов. Победителя узнаем 21 сентября в Грозном. За награды ведут борьбу около сотни велосипедистов из четырех стран.

# Велоспорт

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