Завершился 12-й этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Сегодня спортсмены преодолели маршрут протяженностью немногим более 130 километров по дороге из Владикавказа в Дигорское ущелье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это один из самых сложных участков, включающий горные массивы. Победу праздновал представитель Казахстана Даниил Пронский. К сожалению, белорусы не попали на пьедестал. Однако впереди участников ожидают новые вызовы. Суммарно гонщики проедут без малого 2 тысячи километров по территории шести регионов. Победителя узнаем 21 сентября в Грозном. За награды ведут борьбу около сотни велосипедистов из четырех стран.