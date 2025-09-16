Азарёнок: сегодня Президент наградил ученых, аграриев, военных – это дорога реального нацстроительства

Григорий Азаренок, СТВ:

Ведь все, что делает Президент: это весь государственный протокол, все его действия, мысли, жесты, они так или иначе, и даже эти новые традиции, которые появились в Беларуси – День народного единства, «Марафон единства», акции, наши особые стили в культуре, искусстве, во всем – это элементы нации строительства.

Вроде бы как про нацию, про национальную идею и про все остальное громче всех кричал кто? Украина кричала громче всех. Вот она прямо пела с выпученными глазами. У вышыванках ходзiць. Усе адраджаюцца кожны дзень. Но при этом есть вещи, определяющие нацию. Вышиванка и всех заставить говорить на мове – это не нация. Это может кто угодно сделать.

Нация – это средство производства, ваша наука, техника, каравай, который вы собираете, принадлежит ли он вам, ваше отношение к собственности земля, которая где кому принадлежит, внешняя политика суверенная. Это то, что классически определяют. У нас просто никто не понимает. У нас думают, что нация строительства – это реально орать в вышиванке «гимно» погромче. Это украинский путь.

Но, когда вы очень громко все поете гимн и прям глаза выпучиваете, но при этом у вас земли принадлежат транснациональным корпорациям, то у вас не нация. Вы просто обитатели этой земли, которых рано или поздно отправят на забой. Вот кого Президент сегодня награждал? Ученые, аграрии, военные. Это нам показывают столбовую дорогу реальной нации строительства.

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