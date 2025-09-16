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11 белорусов представят нашу страну на Кубке мира по самбо

16 сентября 2025 20:10
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Белорусские самбисты готовятся к Кубку мира, который примет Таджикистан с 19 по 21 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 белорусов представят нашу страну на Кубке мира по самбо-2

На тренировках у самбистов всегда полный зал, хотя в выездном составе в Таджикистан значатся всего 11 атлетов. Сезон движется к своему завершению, и, конечно, перед каждым членом национальной команды стоят индивидуальные задачи.

11 белорусов представят нашу страну на Кубке мира по самбо-4

Пятикратная чемпионка мира Татьяна Мацко готовится к планетарному форуму, который пройдет в ноябре в Кыргызстане, туда же нацелилась и победительница Игр БРИКС, обладательница мировых и европейских форумов Даниэла Ждан. А вот Карина Шут, бронзовый призер мира 2024 года, летит на Кубок мира. Так решил тренерский совет.

Сейчас на тренировке ребята в основном отрабатывают технику, а также делают акцент на тактику. До старта остается три дня, задачи предстоят медальные.

Подробнее в видео.

# Борьба

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